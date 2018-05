Analyse de l'activité du premier trimestre 2018 (par rapport à la même période en 2017)

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier trimestre s'établit à 32,2 M€, en progression de +3,5% à changes comparables par rapport à un premier trimestre 2017 qui affichait une croissance record de +11,3% sur l'exercice précédent.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en en recul de -3,2% sous l'effet de l'évolution défavorable des parités Euro/Yen et Euro/Dollar.

L'Europe signe une croissance de +20,5% à changes comparables (+20,3% à changes courants). Cette remarquable performance résulte de la progression du flux d'activité avec nos partenaires stratégiques « BtoB », de la croissance soutenue dans le réseau « retail » et assimilé tant dans les boutiques en propre que les concessions et, enfin, de l'augmentation des redevances de marque.

L'Amérique affiche une croissance de +0,4% à changes comparables (baisse de -13% en données publiées), tirée par les ventes auprès des distributeurs multimarques tant sur les marchés nord que sud-américains.

Au Japon, le premier trimestre se termine sur une baisse des ventes de -10,3% à changes comparables (-18,5% à changes courants). Cette baisse résulte essentiellement, d'une part, d'un effet de base défavorable avec un premier trimestre 2017 dopé par des affaires spéciales et, d'autre part, de l'émission en 2018 d'un avoir relatif au rachat d'un stock auprès d'un grand magasin à l'occasion de son passage en concession dans le cadre de la stratégie de migration progressive de l'activité de ventes « wholesale » vers le « retail ».

L'Asie hors Japon affiche de nouveau une belle progression des ventes à deux chiffres de +10,1% à changes comparables (-2,1% à changes courants) malgré la base de comparaison très élevée d'un premier trimestre 2017 qui avait enregistré un volume significatif d'affaires spéciales à Hong Kong. La croissance sur ce trimestre a été portée par la Chine et les ventes aux distributeurs de la région notamment en Corée du Sud.

L'évolution de l'activité sur le reste du monde (-31,9% à changes comparables et -32,0% à changes courants) reste similaire à la tendance observée en 2017 et reflète les difficultés persistantes au Moyen Orient.

La dette financière nette s'établit à 9,6 M€ à fin mars 2018 contre 13,5 M€ à fin mars 2017 et 10,0 M€ à fin décembre 2017.

Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation du Groupe au 31 mars 2018 n'est à signaler.

En ce qui concerne la transaction attendue sur le capital de Baccarat, il a été annoncé, le 19 octobre 2017, la signature par Fortune Fountain Capital (« FFC ») du contrat d'acquisition portant sur 88,8% du capital de Baccarat au prix de 222,70€ par action, auprès d'entités affiliées à Starwood Capital Group (détenant 66,71% du capital de Baccarat) et à L Catterton (détenant 22,06% du capital de Baccarat), pour un total d'environ 164 M€ payables au comptant lors de la réalisation de l'opération, celle-ci étant alors soumise à certaines approbations réglementaires en République populaire de Chine et aux conditions usuelles de closing.

En conséquence de la procédure judiciaire en référé initiée par la société Consellior, Baccarat a annoncé le 29 mars 2018, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 28 mars 2018, la levée du séquestre portant sur la participation détenue par CP Crystal Luxco Sàrl, qui avait été ordonné en référé avant d'être infirmé en procédure d'appel et qui avait temporairement gelé l'opération de cession. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande au fond d'annulation de l'augmentation de capital de 27,5 M€ votée par l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, il est rappelé que la société Consellior et certains autres demandeurs ont interjeté appel du jugement du tribunal de Commerce de Nancy en date du 3 avril 2017 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Nancy étant en principe fixée au 20 juin 2018.

FFC a indiqué avoir récemment obtenu les autorisations réglementaires chinoises requises du Ministère du Commerce (« MOFCOM »), de la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme (« NDRC ») et de l'Administration Centrale du Contrôle des Changes (« SAFE »), auxquelles l'opération était soumise.

L'obtention de ces approbations a pris davantage de temps qu'initialement escompté compte tenu des difficultés générales de délivrance de ces autorisations réglementaires en Chine depuis un certain temps et de la procédure de séquestre judiciaire rappelée ci-dessus.

Le délai envisagé pour la réalisation de l'opération, d'ici quelques semaines, est lié désormais à des contraintes techniques bancaires chinoises relatives à des quotas de conversion de monnaie locale en euros qui seront utilisés pour le financement de l'opération.

Conformément à la règlementation, la réalisation de l'acquisition sera suivie d'une offre publique d'achat obligatoire sur le solde des actions Baccarat au prix de 222,70 € par action.

Données non auditées



(en milliers d'euros) 1er trimestre

2018 1er trimestre

2017 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 13 541 11 260 +20,3% +20,5% Amériques 4 387 5 041 -13,0% +0,4% Japon 9 228 11 317 -18,5% -10,3% Asie hors Japon 3 864 3 948 -2,1% +10,1% Reste du Monde 1 134 1 668 -32,0% -31,9% TOTAL 32 154 33 234 -3,2% +3,5%

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.

Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis 2005, Baccarat est contrôlé par Starwood Capital Group L.L.C., au travers de la société Groupe du Louvre jusqu'au 20 février 2015 et SDL Investments I Sàrl depuis cette date. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

Définitions

Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables :

Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.

Endettement Financier Net :

L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus et non échus diminués de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan.

www.baccarat.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53267-baccarat-ca-t1-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews