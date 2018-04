La société Baccarat annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2017.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.baccarat.com, dans la rubrique « Publications »[1].

Par ailleurs, le Conseil d'administration, lors de sa dernière réunion du 30 avril 2018, a décidé de fixer la date de l'Assemblée générale annuelle le 29 juin prochain[2].

Les documents préparatoires seront mis à la disposition du public dans les délais légaux et consultables sur le site Internet de la société.

Contacts

Baccarat

Pascale Amiel, CFO

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques

Tél : 01 40 22 11 00

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis 2005, Baccarat est contrôlé par Starwood Capital Group L.L.C., au travers de la société Groupe du Louvre jusqu'au 20 février 2015 et SDL Investments I Sàrl depuis cette date. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

[1] Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés attire l'attention sur les notes « 3.2 – Risque de liquidité » et « 10.2 – Financement de la société » de l'annexe des comptes consolidés [2] Contre le 21 juin initialement prévu

