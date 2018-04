Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg relève sa recommandation de Conserver à Acheter sur le titre BAE Systems, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours de 600 à 700 pence, estimant que les perspectives de croissance s’améliorent grandement et que le marché de la défense reste en support. In fine, le bureau d’études pense que l’action du groupe britannique, présent dans l’aéronautique et la défense, surperformera durant l’année à venir.