HOTEL DE PARIS, MONACO : le luxe revisité

Quatre ans de travaux ont été nécessaire pour réaliser cette véritable métamorphose.

Créé en 1864 par le prince Charles III de Monaco, le célèbre palace a été rebâti une première fois en 1909, puis agrandi en 1950. De style Belle Epoque, il est situé en plein cœur de Monte-Carlo et voisin du Casino.

La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM), propriétaire, a entrepris une rénovation ambitieuse et il a fallu quatre ans pour mener les travaux à bonne fin.

La surface globale est passée de 35 000 à 55 000 m2 et les 192 chambres seront en fait composées de 60% de suites et 40% de chambres.

Le département architecture et design de la SBM a choisi Affine Design, spécialiste de l’hôtellerie de luxe (Le Crillon, Four Seasons, Georges V, etc.) pour l’aider.

Un pari réussi a été de maintenir ouverts l’hôtel et le restaurant Le Louis XV d’Alain Ducasse pendant toute la durée des travaux.

La nouvelle et impressionnante suite Princesse Grace est à couper le souffle. Elle est le joyau de ce renouveau. Posée sur le toit de l’hôtel comme une véritable maison, elle jouit d’une surface de 910 m2 répartie sur deux étages, de terrasses avec vue à 360 degrés et est décorée avec des œuvres prêtées par le palais.

Cette suite portant le nom de leur mère a été inaugurée par le prince Albert et la princesse Stéphanie.

Les salons sont spacieux, la salle à manger équipée de vaisselle Hermès, d’argenterie Christofle, de verrerie Saint-Louis. Dans la bibliothèque on retrouvera les auteurs favoris de la princesse disparue en 1982. Enfin les salles de bain et dressings sont tout aussi exceptionnels avec des matériaux rares qui dégagent une ambiance contemporaine et élégante.

Il vous en coûtera 40 000 euros la nuit pour profiter de ce lieu d’exception.