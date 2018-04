Baloise Group avec un taux SST de 262%

Comme tous les assureurs suisses, la Baloise a publié au 30 avril 2018 son rapport sur la situation financière, établi selon la circulaire FINMA 2016/2 Publication - assureurs (public disclosure), qui précise les art. 111a et 203a de l'ordonnance sur la surveillance (OS; RS 961.011) pour Baloise Group ainsi que pour les deux sociétés suisses Baloise Vie SA et Baloise Assurance SA. Le rapport couvre l'exercice 2017 (période sous revue) et la date de référence du calcul du taux de solvabilité selon le Test suisse de solvabilité (SST) est le 1er janvier 2018. Le résultat du calcul du taux de solvabilité arrêté à cette date est d'un robuste 262% (année précédente: 214%). La Baloise souligne ainsi une nouvelle fois une capitalisation d'une extrême solidité depuis des années.

Au lien ci-dessous est disponible en allemand l'intégralité du rapport sur la situation financière de la Baloise sous format PDF. Le document «auf einen Blick» donne sur une page une synthèse des principaux résultats.

