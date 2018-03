La Baloise investit dans omni:us et optimise son cœur de métier grâce à l’intelligence artificielle

Bâle/Berlin, le 20 mars 2018. Baloise Group investit par le canal d'Anthemis Baloise Strategic Ventures dans une start-up de plus. Domiciliée à Berlin, omni:us est une société spécialisée dans les prestations de service utilisant l'intelligence artificielle pour extraire de flux de documents hétérogènes des points de données pertinents. Les produits d'omni:us dédiés à l'industrie assurantielle classifient et extraient de documents divers les contenus nécessaires à l'exécution automatique de processus métiers qui, aujourd'hui encore, doivent souvent être traités manuellement. Le gros plus; ces programmes reconnaissent même les textes manuscrits et replacent dans le contexte voulu des écrits actuels aussi bien qu'historiques. L'intelligence artificielle permet ainsi d'éviter les erreurs humaines et de confier à des ordinateurs des travaux administratifs monotones mais néanmoins très coûteux et grands consommateurs de temps.