Résultat annuel 2017 réjouissant en vie collective. Un oui appuyé à l’assurance complète

Bâle, le 22. mai 2018. Le segment prévoyance professionnelle de la Baloise Vie SA a généré en 2017, année marquée par une faible volatilité des marchés actions, un rendement net de 2,1%. Ce résultat a permis de rémunérer les avoirs de prévoyance des assurés d'un solide 1,0% et de renforcer en outre de 82 millions de francs les provisions garantissant les rentes en cours et à venir. La fondation collective semi-autonome Perspectiva, quant à elle, a toujours le vent en poupe: fondée il y a quatre ans, elle compte déjà plus de 1000 entreprises. La Baloise dit par ailleurs un oui appuyé à l'assurance complète.

Une croissance solidement installée, soutenue par la politique monétaire expansionniste que conduisent toujours un grand nombre de banques centrales, explique la bonne tenue dont les marchés des capitaux ont fait preuve tout au long d'une année marquée par une volatilité historiquement basse des marchés actions. Bien que persistante, la faiblesse des taux n'a pas empêché l'assurance-vie collective de la Baloise Vie SA de réaliser un solide résultat. Le rendement net est de 2,1%, en léger repli sur 2016 (2,2%). La tournure politique prise par la question de la prévoyance professionnelle, en revanche, est préoccupante. «Il faudra, pour assurer l'avenir de la prévoyance professionnelle suisse et rétablir la confiance dont elle a besoin, une solution financière durable», dit Patric Olivier Zbinden, responsable clients entreprises de la Baloise. Une politique de souscription sélective et une croissance saine devraient parvenir à protéger l'effectif des assurés et en permettre un développement profitable. En 2017, les primes ont augmenté de 1,5%, à plus de 2,5 milliards de francs.

Une rémunération attractive pour les salariés assurés

Les provisions pour rentes en cours et futures ont encore été augmentées de 82 millions de francs. La Baloise Vie SA a versé 65 mio CHF à son fonds d'excédents, ce qui en porte la dotation à 122 mio CHF et permet une rémunération des avoirs de prévoyance restant attractive pour les assurés actifs. En 2017, ces avoirs - partie surobligatoire comprise - ont été rémunérés à 1,0%, si bien que la Baloise a reversé à ses assurés 91,4% du produit global pour l'exercice comptable. La quote-part de distribution de la partie soumise à la quote-part minimale a été de 93,3%, c'est-à-dire une nouvelle fois nettement supérieure à la quote-part légale de 90%.

Très bon développement de la solution de prévoyance Perspectiva

Poursuivant sa «success story», la fondation collective semi-autonome Perspectiva a réalisé une croissance bien au-dessus de celle du marché. Le chiffre de plus de 1000 adhérents témoigne du succès que les solutions de prévoyance semi-autonomes remportent auprès des entreprises de toute taille ainsi que des très bons rendements qu'elles permettent.

La Baloise fidèle au modèle d'assurance complète

La Baloise offre à ses clients le meilleur des deux mondes de la prévoyance: l'assurance complète ou la fondation semi-autonome. «Quels que soient les choix stratégiques de la concurrence, nous resterons fidèles à l'assurance complète. Conjuguée avec notre longue expertise, elle nous permet de proposer à chaque client le produit qui lui convient,» dit Thomas Schöb, responsable Gestion des produits clients entreprises en vie collective de la Baloise.

