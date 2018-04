26/04/2018 - BALYO annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 4,5 M

BALYO annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 4,5 M€

 Chiffre d'affaires en hausse de +116%

 Prises de commandes de 5,9 M€ au cours du trimestre

 Progression du carnet de commandes de 8% à 19,1 M€ au 31 mars 2018

Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 26 avril 2018, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Nous avons réalisé un 1er trimestre 2018 en ligne avec nos objectifs. Notre chiffre d'affaires qui a plus que doublé par rapport au 1er trimestre 2017 nous permet d'être confiants sur nos perspectives de croissance. La dynamique des prises de commandes observée tout au long du trimestre contribue à alimenter notre carnet de commandes et permet d'anticiper la croissance de notre activité au cours des trimestres à venir. Disposant de toutes les équipes nécessaires à ce jour pour accompagner cette croissance, nous sommes confiants quant à l'atteinte de nos objectifs de performances en 2018 et au-delà ».

En millions d'euros T1 2017 T1 2018 Chiffre d'affaires* 2,1 4,5

* Données non auditées

Activité du 1er trimestre 2018

La montée en puissance des activités de BALYO s'est poursuivie dès le début de l'exercice avec un chiffre d'affaires de 4,5 M€ enregistré au 1er trimestre 2018, en hausse de 116% par rapport à la même période de 2017.

Pour accompagner cette montée en puissance liée à la demande croissante de ses clients, BALYO a recruté 10 personnes au cours du trimestre, portant ses effectifs à 169 collaborateurs au 31 mars 2018 contre 159 au 31 décembre 2017.

Carnet de commandes de 19 M€

Après prise en compte de nouvelles commandes pour 5,9 M€ au 1er trimestre 2018, le carnet de commandes au 31 mars 2018 s'élève à 19,1 M€, contre 17,6 M€ au 31 décembre 2017 et 12,0 M€ il y a un an.

Cet accroissement du carnet de commandes reflète la forte demande pour des solutions robotisées de BALYO, soutenue par la hausse de ses capacités de déploiement, notamment chez de grands clients industriels, tant en France qu'à l'international.

Stratégie et perspectives

Grâce au renforcement de ses équipes, BALYO poursuivra l'accroissement de ses capacités de déploiement au cours de l'exercice 2018, tout en maintenant ses efforts d'investissements dans la Recherche & Développement, notamment dans la perception et la gestion de trafic, deux domaines particulièrement innovants permettant d'offrir un ROI élevé à ses clients.

Dans ce contexte, la Société réaffirme son objectif de 200 M€ de chiffre d'affaires en 2022.

Prochaine publication financière : chiffre d'affaires du T2 2018, le 26 juillet 2018 après clôture de la bourse.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

