Balyo : 03/05/2018 - Mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 24 mai 2018

Assemblée générale mixte du 24 mai 2018

Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 3 mai 2018, 18h45 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière que les documents relatifs à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 mai 2018 à 16 heures au siège social de la Société, 3 rue Paul Mazy, 94200 Ivry-sur-Seine, sont disponibles sur simple demande auprès de la société, ou peuvent être consultés sur le site Internet https://www.balyo.fr/Investisseurs.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS

BALYO NewCap Stanislas Piot Communication financière et Relations Investisseurs Directeur financier Pierre Laurent / Louis-Victor Delouvrier investors@balyo.com Tél. : +33 1 44 71 98 53 balyo@newcap.eu

