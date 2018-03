Balyo : 26/03/2018 - BALYO publiera ses résultats annuels 2017 le 29 mars 2018 avant l’ouverture des marchés et tiendra une conférence téléphonique

BALYO publiera ses résultats annuels 2017 le 29 mars 2018 avant l'ouverture des marchés et tiendra une conférence téléphonique

Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 26 mars 2018, 18h30 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, publiera ses résultats annuels 2017, le jeudi 29 mars 2018 avant l'ouverture des marchés.

À cette occasion, Fabien Bardinet, CEO, et Stanislas Piot, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique en français à 8h30, le jeudi 29 mars, afin de répondre aux questions des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro suivant puis le code d'accès : Tél : 01 72 72 74 03

Code : 46452311#

Afin d'accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer le numéro et le code d'accès suivants, puis suivre les instructions :

Tél : 01 70 71 01 60

Code : 418748579#

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS

BALYO NewCap Stanislas Piot Communication financière et Relations Investisseurs Directeur financier Pierre Laurent / Louis-Victor Delouvrier investors@balyo.com Tél. : +33 1 44 71 98 53 balyo@newcap.eu

