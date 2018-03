Balyo : 29/03/2018 - BALYO annonce ses résultats annuels 2017

BALYO annonce ses résultats annuels 2017

 Chiffre d'affaires 2017 en hausse de +218% et doublement du carnet de commandes à 17,6 M€ au 31 décembre 2017

 Poursuite du déploiement des investissements dans les divisions stratégiques pour accompagner la forte croissance  Solide position de trésorerie de 30,7 M€ au 31 décembre 2017

 Réaffirmation des objectifs de rentabilité et de chiffre d'affaires

Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 29 mars 2018, 8h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2017, arrêtés par le Conseil d'administration du 28 mars 2018.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général déclare : « Nous avons solidement renforcé nos ressources opérationnelles dédiées à la production de chariots robotisés ainsi qu'au déploiement et à l'intégration de nos robots sur les sites de nos clients. Cette amélioration de nos capacités positionne idéalement BALYO pour absorber la hausse continue de la demande prévue en 2018. En parallèle, nous avons aussi augmenté nos effectifs R&D afin de maintenir notre avance dans cette industrie qui connait un développement très rapide. Enfin, les équipes de vente ont été renforcées pour continuer à alimenter notre croissance. Forts de la structuration de nos capacités opérationnelles et commerciales, d'un positionnement technologique sans équivalent et d'un carnet de commandes étoffé, nous sommes confiants dans la dynamique à venir. La croissance de BALYO est soutenue par le besoin croissant d'automatisation de l'industrie et de la logistique dans le monde. La bonne exécution de notre feuille de route nous permet aujourd'hui de réaffirmer nos objectifs de performances, dont une rentabilité opérationnelle proche de l'équilibre dès 2018 ».

Résultats annuels 2017*

En millions d'euros 31 décembre 2016 31 décembre 2017 Chiffre d'affaires 5,15 16,41 Coûts des ventes -3,64 -10,98 Marge brute 1,51 5,44 Taux de marge brute 29,3% 33,1% Recherche et Développement -2,41 -5,67 Ventes et Marketing -3,12 -4,05 Frais généraux -2,44 -4,83 Paiements en actions -0,16 -1,09 Résultat opérationnel -6,62 -10,10 Résultats financier -0,10 -0,52 Résultat net -6,83 -10,63 Position de trésorerie 3,64 30,68

*Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après la vérification du rapport de gestion et la finalisation des procédures requises.

Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2017, les revenus enregistrent une croissance très significative de +218% par rapport à l'exercice 2016, soit un niveau supérieur aux objectifs fixés à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société en juin 2017. Le doublement du carnet de commandes au cours de l'exercice, qui atteint 17,6 M€ au 31 décembre 2017, assure au groupe une solide visibilité sur ses revenus 2018.

La poursuite de la hausse du taux de marge brute, qui s'établit à 33,1% en 2017, reflète l'amélioration progressive du process industriel avec les premières économies d'échelle.

Les charges opérationnelles ont augmenté mais dans des proportions très inférieures à la progression des revenus ; ainsi les charges de R&D ont augmenté de 131%, les charges S&M de 30% et les charges G&A de 98%.

La perte opérationnelle atteint 10,10 M€ en 2017 après la prise en compte de la charge IFRS2, contre 6,62 M€ en 2016. Cette perte traduit les efforts d'investissement réalisés par BALYO au cours de l'année. Au cours de cette période, la Société a ainsi renforcé tous les départements en recrutant 85 nouveaux collaborateurs, portant ses effectifs à 158 au 31 décembre 2017 contre 73 fin 2016.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,52 M€, lié à des pertes de change, le résultat net ressort à -10,63 M€ en 2017 contre -6,83 M€ en 2016.

Faits marquants 2017 et post-clôture

Au cours de la période, la Société a élargi son portefeuille clients tout en profitant de l'extension de nombreuses collaborations existantes. En 2018, cette tendance positive se poursuivra, en particulier dans les secteurs de la grande consommation, de la distribution et de l'automobile où les solutions BALYO rencontrent un succès grandissant.

En 2017, BALYO a également enregistré un accroissement significatif de sa base installée qui s'établit, au 31 décembre 2017, à 223 robots, soit une croissance de +63% par rapport aux 137 robots installés au 31 décembre 2016.

Dans le même temps, la Société a emménagé dans de nouveaux locaux à Ivry-sur-Seine. Le site qui accueille les équipes R&D dispose notamment de nouvelles infrastructures adaptées pour les tests et l'équipement technologique des chariots. Le site historique de Moissy-Cramayel reste dédié à l'assemblage des solutions robotisées de BALYO.

Stratégie et perspectives

Grâce aux nombreux recrutements réalisés en 2017, les capacités de déploiement de BALYO continuent d'augmenter en 2018. Les investissements se poursuivront en Recherche & Développement, notamment dans le domaine de la perception et de la gestion de trafic. Ils constituent une priorité pour maintenir l'avance de la Société qui propose une solution technologique standardisée avec un ROI élevé pour le client. En proportion des revenus, ces investissements devraient cependant diminuer.

La Société réaffirme ses objectifs d'une rentabilité opérationnelle proche de l'équilibre dès 2018, ainsi que d'un chiffre d'affaires de 200 M€ en 2022.

Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet de la Société, dans la rubrique investisseurs :https://www.balyo.fr/Societe/Investisseurs

Prochaine publication financière : chiffre d'affaires du T1 2018, le 26 avril 2018 après clôture de la bourse.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

