BancaStato termine 2017 en fanfare et en pleine forme financière 0 0 09/03/2018 | 12:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Bellinzone (awp) - La Banque cantonale du Tessin (BancaStato) a bouclé l'exercice 2017 en hausse sur presque tous les fronts. L'amélioration du résultat d'exploitation a permis d'étoffer de plus de 25 mio CHF supplémentaires les réserves pour risques bancaires généraux, ce qui vaut aux fonds propres de franchir la barre symbolique du milliard, indique l'institut cantonal vendredi dans un communiqué. Le produit net d'exploitation s'est étoffé de 1,9% à 181,5 mio CHF, malgré la contraction de 2,3% des opérations d'intérêts, qui représentent plus de deux tiers des revenus de la banque. Les recettes issues des opérations de commissions et services, tirées par la hausse de la masse sous gestion (AuM), ont bondi de 9,8% à 29,1 mio et celles des activités de négoce de 10,7% à 14,7 mio. Les charges d'exploitation se sont établies 101,9 mio CHF, une augmentation de 4,8% à mettre sur le compte de la hausse des coûts informatiques et à des éléments non récurrents liés à la prévoyance du personnel, explique BancaStato. Le résultat opérationnel est ressorti en hausse de 4,4% à 72,0 mio CHF, mais le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 1,5 point à 56,1%. Malgré l'attribution de 26,1 mio aux réserves pour risques bancaires, l'établissement boucle l'exercice sous revue avec un bénéfice net en hausse de 2,1% à 48,1 mio. Près de 36,1 mio seront reversés au canton, soit 1,8% de plus que pour 2016. Au bilan, les crédits à la clientèle ont crû de 6,3% et dépassent désormais les 10 mrd CHF, dont 8,83 mrd (+7,4%) de créances hypothécaires, alors que les obligations ont augmenté de 6,0% à 7,98 mrd. Dans la présentation de ses chiffres, la direction de BancaStato insiste sur la santé de son portefeuille hypothécaire, avec près de trois quarts des volumes octroyés liés à de l'immobilier de logement. BARRE DU MILLIARD FRANCHIE A la clôture de l'exercice, les fonds propres se montaient à 1,03 mrd, en hausse de 10,7% par rapport au bouclement 2016. Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est établi à 13,9%, après 12,9%. Au cours de l'année écoulée, les AuM se sont enrobés de 0,93 mrd CHF à 11,25 mrd (+9,0%). Le flux d'argent nouveau (NNM) en revanche s'est tari de près de moitié (-41,8%) à 559 mio. Axion Swiss Bank, la filiale de l'établissement cantonal spécialisée dans la gestion de fortune, a vu ses AuM bondir de 10,2% à 4,38 mrd CHF, dont 87,3 mio de capitaux frais. Le produit d'exploitation affiche une hausse de 19,6% à 31,1 mio CHF, dopé par l'envol de près de deux tiers des opérations sur intérêts à 8,6 mio, alors que le coeur d'activité des commissions et services a généré 18,9 mio, soit 11,7% de mieux qu'en 2016. Le bénéfice net d'Axion est ressorti à 2,3 mio CHF, contre 2,0 mio un an plus tôt. La direction de BancaStato n'a pas formulé d'objectifs ou fourni d'indication sur la marche des affaires pour l'exercice en cours. buc/fr 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BANA DELL0.3B27 12:31 BancaStato termine 2017 en fanfare et en pleine forme financière AW 01/03 BANCASTATO : Walter Lisetto nommé à la tête des investissements d'Axion AW

Graphique BANA DELL0.3B27 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine