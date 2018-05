Banca Monte dei Paschi di Siena : La valeur du jour en Europe - BANCA MPS se refait une santé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS) bondit de 10,29% à 3 euros après avoir annoncé son retour aux bénéfices au premier trimestre. La banque italienne sauvée de la banqueroute par l’Etat italien l’été dernier a généré un bénéfice net de 187,6 millions d’euros contre une perte nette de 169,2 millions d’euros un an plus tôt. Ce redressement des comptes s’explique par la nette baisse des provisions pour créances douteuses, passées en un an de 308 millions d’euros à 137 millions d’euros.Monte dei Paschi di Siena a confirmé la déconsolidation d'ici fin juin d'un portefeuille de créances douteuses de 24,1 milliards d'euros. Cette cession, annoncée hier, est la plus importante jamais réalisée en Europe.Elle va d'ailleurs continuer de purger son bilan : elle a annoncé des processus de cession pour un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros de prêts douteux.L'amélioration des comptes de Banca MPS reflète également un recul de 8,7% de ses dépenses opérationnelles grâce notamment à la fermeture de 148 agences en Italie.Ses coûts ont en effet enregistré une baisse plus prononcée que ses revenus, qui ont reculé de 6% à 877 millions d'euros. Sur ce montant, 421 millions (-7,9%) proviennent des revenus d'intérêt et 407 millions d'euros (-4,6%) des commissions.S'agissant de sa solidité financière, Monte dei Paschi di Siena revendique un ratio de fonds propres durs de 14,4%, en repli de 40 points de base sur le trimestre.