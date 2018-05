Banca Monte dei Paschi di Siena : Monte dei Paschi-Rome doit présenter un plan de sortie d'ici 2019-presse

MILAN, 21 mai (Reuters) - Le gouvernement italien doit présenter d'ici l'an prochain à la Commission européenne un plan de sortie de l'Etat du capital de Monte dei Paschi, déclare l'administrateur délégué Marco Morelli, dans un entretien publié lundi par le Corriere della Sera.

Rome et l'exécutif européen ont passé un accord l'an dernier permettant à l'Etat de renflouer la banque moyennant de sévères réductions de coûts, des pertes pour certains investisseurs et un plafonnement des hauts salaires. L'Etat, qui détient actuellement 68% du capital de la quatrième banque italienne, doit en sortir en 2021 au plus tard, conformément à cet accord.

La banque toscane a annoncé ce mois-ci un bénéfice net meilleur que prévu au premier trimestre grâce aux réductions de coûts et à une diminution des dépréciations de créances.

Si la banque est "sur la bonne voie", il lui faudra du temps pour se remettre entièrement et la "solution au problème" ne sera certainement pas trouvée dans les trimestres à venir, dit Morelli.

L'action Monte dei Paschi a chuté jeudi en réaction au contrat de gouvernement passé entre la Ligue et le Mouvement Cinq étoiles, suivant lequel la mission de la banque serait réexaminée en vue de servir l'intérêt général.

(Giulia Segreti Wilfrid Exbrayat pour le service français)