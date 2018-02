Banco BPM: bénéfice net 2017 de 557,8 millions d'euros

Milan (awp/ats/afp) - La banque italienne Banco BPM a dégagé un bénéfice net de 557,8 millions d'euros (639,1 millions de francs suisses) en 2017, contre une perte de 1,3 milliard un an plus tôt pour les deux entités la constituant.

Ce résultat annuel est le premier enregistré par la banque, née en janvier 2017 de la fusion de Banco Popolare et Banca popolare du Milano.

Banco BPM a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord pour la cession de son activité de banque dépositaire à BNP Paribas Security Service, représentant une plus-value brute de 200 millions d'euros. La transaction devrait être effective en juin. Cette branche gère 22 milliards d'euros d'actifs.

Le ratio de fonds propres durs (CET1, Common Equity Tier 1 ratio) de Banco BPM, indice très suivi par les analystes car il mesure la capacité à faire face à des crises, a atteint 12,36% fin décembre, contre 11,01% fin septembre.

La banque a un taux de couverture des crédits détériorés de 48,8% contre 37,5% fin 2016. Il s'élève à 58,9% pour les créances douteuses, ces prêts ayant un risque encore plus élevé de ne jamais être remboursés.

Banco BPM a annoncé vouloir céder 13 milliards d'euros de créances douteuses d'ici 2020, soit 5 milliards de plus que prévu dans son plan stratégique 2016-2019. Au total, son stock de crédits détériorés passera de 30 milliards fin 2016 à quelque 13 milliards en 2020.

Banco BPM est le troisième établissement financier italien, derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit, et devant la BMPS (Monte dei Paschi di Siena) à qui il a ravi la place. Banco BPM entend réaliser 1,1 milliard d'euros de bénéfice net en 2019, contre 600 millions pour les deux établissements séparés en 2015, grâce à des synergies et des réductions de coûts.

