La BMPS encore en nette hausse après son bond de 17,6% vendredi

Milan (awp/afp) - La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (BMPS), qui a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, était encore portée lundi par cette bonne performance, gagnant plus de 5% à la Bourse de Milan, après avoir fini en hausse de 17,65% vendredi.

Vers 09H40 GMT, le titre prenait 5,84% à 3,387 euros, dans un marché en petit recul.

Sur les trois premiers mois de l'année, la BMPS a enregistré un bénéfice net de 187,6 millions d'euros, contre des pertes de 169,2 millions un an plus tôt et de 502 millions au quatrième trimestre 2017.

Ce résultat a surpris positivement le marché: les analystes tablaient en effet sur une perte de 11 millions d'euros, selon le consensus du fournisseur de services financiers Factset.

Ses revenus ont en revanche reculé de 6%, à 876,8 millions d'euros mais ce chiffre est là aussi meilleur qu'attendu par les analystes (866 millions).

"Nous avons encore beaucoup de choses à faire, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes dans une situation sûre", mais "la banque est de nouveau sur la bonne voie", a souligné le directeur général de la BMPS, Marco Morelli, en se félicitant notamment de l'"inversement de tendance" amorcé d'un point de vue commercial.

"Le focus renouvelé de la banque en direction de l'activité commerciale pourrait soutenir les revenus dans le futur", estiment les analystes de Banca Imi, en précisant que les mesures pour réduire les coûts semblent bien engagées avec un recul de 8% du nombre d'employés à plein temps et de 14% du nombre d'agences sur un an.

Néanmoins, une certaine inquiétude demeure concernant le ratio de fonds durs propres (CET1), qui mesure la capacité à faire face à des crises.

Plus vieille banque du monde, la Monte dei Paschi di Siena a bénéficié d'une "recapitalisation préventive" l'an passé, alors qu'elle était considérée comme le maillon faible du système bancaire italien.

Afin de renouer avec les bénéfices, après des années de pertes, elle est engagée dans une vaste restructuration, devant se traduire par des suppressions d'emplois, des fermetures d'agences et la cession de 28,6 milliards d'euros de créances douteuses brutes d'ici à 2021, alors que son stock la fragilise durement.

afp/rp