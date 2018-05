Monte dei Paschi : renoue avec les bénéfices au 1er trimestre

11/05/2018 | 11:33

Banca Monte dei Paschi di Siena bondit de 9% à Milan, entourée après la publication d'un bénéfice net de 188 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, à comparer à une perte de 169 millions sur la même période en 2017.



L'établissement, souvent présenté comme la plus ancienne banque du monde, a vu ses revenus nets diminuer de 6% à 877 millions d'euros, du fait d'une contraction à la fois des revenus d'intérêts nets et des commissions.



Le groupe siennois a néanmoins réduit ses coûts de 12% en comparaison annuelle, principalement du fait d'une compression d'effectifs. Son ratio CET 1 a baissé à 14,4% à fin mars, contre 14,8% trois mois auparavant.



