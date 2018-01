Banca Piccolo Credito Valtellinese : Italie-Creval devrait lancer son appel au marché le 19 février 0 0 19/01/2018 | 19:34 Envoyer par e-mail :

La banque régionale italienne Credito Valtellinese (Creval) devrait lancer son augmentation de capital de 700 millions d'euros le 19 février, apprend-on de deux sources proches du dossier, ce qui sera un test pour l'appétit des investisseurs à l'approche des élections législatives du 4 mars. Si l'appel au marché a lieu le 19 février, ce qui selon les deux sources est "la date la plus probable", les actionnaires de la banque auraient jusqu'au 2 février pour exercer leurs droits de souscription, selon un article du journal Il Messaggero publié vendredi. Les droits de souscription non exercés seraient présentés sur le marché dans les semaines qui suivront les élections. La banque s'est refusée à tout commentaire. (Gianluca Semeraro, Andrea Mandala et Valentina Za, Juliette Rouillon pour le service français)