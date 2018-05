BBVA : UBS passe à l'achat

04/05/2018 | 10:45

UBS a relevé ce matin à l'achat son conseil sur l'action de la banque espagnole BBVA, sur laquelle son avis était précédemment neutre. L'objectif de cours à 12 mois est parallèlement relevé de 7,6 à 8,5 euros, augurant d'un potentiel de hausse supérieur à 25%.



La note de recherche développe trois arguments. Tout d'abord, le titre est valorisé moins de neuf fois les profits attendus en 2019, ce qui présente une décote de 15% relativement au secteur. Le marché tient ainsi compte de la situation compliquée des filiales mexicaine et turque, mais UBS estime que les rentabilités de ces dernières devraient demeurer élevées.



De plus, les bénéfices tirés des marchés matures de BBVA (40% tu total en 2019, prévoit UBS, contre 25% en 2017) semblent, contrairement à la tendance récente, être sur le point d'accélérer grâce à l'Espagne et aux Etats-Unis. Le bénéfice par action devrait ainsi afficher une croissance annuelle moyenne de 10% environ en 2018 comme en 2019.



Enfin, termine UBS, la capitalisation du groupe est jugée satisfaisante, le rendement de 4 à 5% offert par le titre étant également cité.





