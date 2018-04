Santander : S&P relève ses notes de crédit

09/04/2018 | 14:01

Santander avance de 0,6% à Madrid, sur fond de relèvement par l'agence S&P de ses notes de crédit long et court termes d'un cran, passant ainsi de respectivement de 'A-' à 'A' (avec une perspective 'stable') et de 'A-2' à 'A-1'.



'La décision de S&P confirme notre vision positive de long terme concernant le secteur bancaire espagnol, venant d'une augmentation graduelle des niveaux d'activité et d'une amélioration du risque de crédit', réagit-on chez Bankinter.



