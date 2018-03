Santander : cession de 49% de la banque en ligne WiZink

26/03/2018 | 12:08

Banco Popular, filiale de Santander, va céder 49% de sa banque en ligne espagnole WiZink à Varde, une société d'investissement basée à Minneapolis, a déclaré le géant bancaire lundi.



Parallèlement, Santander achètera l'activité de cartes de débit et de crédit que WiZink avait achetée à Popular entre 2014 et 2016, a précisé le groupe.



Cette opération permettra à Santander de relancer l'activité de cartes de débit et de crédit de Banco Popular, facilitant ainsi l'intégration de Popular, a-t-il ajouté.



Santander estime que les deux transactions auront un impact net positif sur son ratio commun equity tier 1 (CET 1) d'environ 10 points de base, sans conséquence majeure sur les résultats du groupe.



Lors de son assemblée générale, qui s'est tenue vendredi dernier, Santander a dévoilé une nouvelle image de marque pour le groupe, plus moderne, afin de renforcer sa stratégie numérique.



Le groupe a également fait part de son intention de verser un dividende de 23 cents par action au titre des résultats 2018, soit une hausse de 4,5% par rapport à 2017.



