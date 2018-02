La Banque Cler lance la première banque sur smartphone de Suisse

Zak, la première banque sur smartphone de Suisse, est désormais disponible pour les clients existants et nouveaux de la Banque Cler. Au terme des phases de test réussies, l'appli Zak peut à présent être téléchargée. Se distinguant par de nombreuses fonctionnalités spécifiques, elle constitue une authentique innovation sur le marché bancaire suisse. Cette solution développée à 100% pour smartphones permet de consulter à tout moment le budget dont on dispose, propose des services à valeur ajoutée tels que la possibilité d'effectuer des achats en ligne ainsi qu'un Chatbot ou assistant personnel qui répond aux questions des utilisateurs. Autre spécificité marquante, le modèle de frais: pour la variante «Cashless», le compte, les cartes Maestro et de crédit sont gratuits. Quand elle évoque l'appli, Sandra Lienhart, CEO, ne cache pas sa fierté: «Zak fait de la Banque Cler le précurseur numérique parmi les instituts de détail suisses.

Une banque complète sur le smartphone

Avec Zak, la Banque Cler a développé l'outil le plus simple, le plus fonctionnel et le plus moderne pour la gestion quotidienne de l'argent. Voilà une solution bancaire complète et claire sur smartphone permettant de traiter les finances au quotidien. L'ouverture d'un compte Zak s'effectue intégralement via le smartphone au moyen d'une identification par vidéo et d'une signature numérique. Afin de satisfaire aux critères d'une solution simple et moderne, l'appli a été développée dès le départ conjointement avec des étudiants et jeunes professionnels. Le groupe cible est naturellement rompu aux subtilités du numérique, attentif aux coûts et attache une grande importance au design et au confort d'utilisation. En un délai record d'à peine six mois, une première version Beta a été conçue aux fins de tests privés. Deux mois plus tard, en décembre, ce fut le tour de la phase de test publique. Durant les étapes de développement et de test, l'appli a été développée et optimisée avec l'aide des utilisateurs.

Vue d'ensemble optimale grâce à la fonction des pots

L'un des avantages de Zak est de proposer à tout moment à l'utilisateur une vue d'ensemble simple et transparente de sa situation financière. Outre le solde en compte, des tuiles ou pots de couleurs diverses témoignent de la manière dont ledit solde est réparti. Des pots prédéfinis «Vie», «Dépenses mensuelles», «Épargne» ou «Carte de crédit» pour les titulaires d'une carte de crédit s'affichent sur le display. Des virements pouvant être effectués en toute simplicité avec l'appli ou encore des paiements par cartes sont débités du budget disponible. Outre les pots existants, l'utilisateur peut en créer d'autres en tout temps dans une optique d'épargne p. ex. et les gérer en temps réel. Ceux-ci sont également corrélés avec le budget disponible. En glissant avec un doigt sur l'écran, vous pouvez transférer des montants du pot «Vie» aux divers pots d'épargne et vice versa.

Gratuité du modèle de frais «Cashless»

Outre sa conception, l'appli Zak sort également du lot avec le modèle de frais. Zak se compose d'un compte, d'une carte Maestro et d'une carte de crédit. Ces trois produits ainsi que les retraits aux Bancomat de la Banque Cler sont gratuits dans le cadre du modèle de frais «Cashless». Seule restriction: les retraits aux Bancomat tiers coûtent 2 CHF par retrait. Les clients désireux de retirer de l'argent de manière flexible peuvent opter pour le modèle «Choice» pour 6 CHF par mois. Ce dernier modèle propose par ailleurs quatre retraits d'espèces gratuits à l'étranger par an.

Services innovants à valeur ajoutée

Outre les opérations bancaires traditionnelles, Zak offre l'opportunité d'effectuer des achats sur la plate-forme en ligne «siroop» ou d'y investir des fonds de pots d'épargne pour acquérir des produits. Les utilisateurs de Zak disposent en outre d'un autre avantage: en cas d'achat supérieur à 350 CHF, ils bénéficient d'un rabais de 50 CHF actuellement. Par ailleurs, il est possible de souscrire dans le «Zak-Store» intégré des assurances en ligne proposées conjointement avec la Bâloise. L'offre de services à valeur ajoutée sera étendue à une date ultérieure. Sont également prévues des fonctionnalités supplémentaires via des plug-ins que les utilisateurs pourront ajouter en option.

Chatbot intégré

Un Chatbot sous la forme d'un assistant personnel, Carl, constitue une autre innovation de l'application. Si l'utilisateur a des questions, il peut le solliciter. Cet assistant, donneur de conseils, issu de la technologie d'IBM Watson, apprend continuellement pour devenir de plus en plus intelligent. Si le Chatbot est à court d'arguments, il sera prochainement possible de contacter le Centre de conseil par téléphone. Carl donne également des conseils proactifs. Il se «manifeste» pour rappeler p. ex. que la déclaration d'impôt doit être faite en mars.

Augmentation permanente du nombre d'utilisateurs

2000 personnes intéressées se sont enregistré rien que pour la phase de test publique. Une liste d'attente a été constituée pour faire face à l'importante demande. Les utilisateurs inscrits seront pris en compte selon l'ordre d'inscription puis invités à l'Onboarding. Si les nombreuses innovations ont fait le succès de Zak, un autre élément a plaidé en faveur de cette appli: Zak se concentre sur les fonctionnalités essentielles couvrant les besoins des clients et pertinentes au quotidien.

Le lancement de Zak sera orchestré par une campagne de marketing nationale.

Le lancement de Zak sera orchestré par une campagne de marketing nationale.

Les photos concernant Zak sont disponibles sur notre site Internet.

