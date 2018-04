BANK OF AMERICA : dépasse les attentes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quatrième banque à présenter ses comptes du premier trimestre, Bank of America a fait mieux que prévu. Sur cette période, le bénéfice net a progressé de 30% à 6,9 milliards de dollars, soit 62 cents par action. Ce dernier a dépassé de 3 cents le consensus Thomson Reuters. Ses revenus, hors charges d'intérêt, ont augmenté de 4% à 23,1 milliards de dollars alors que le marché visait 23,04 milliards. Bank of America a bénéficié du dynamisme de sa banque de détail, dont le produit net bancaire a augmenté de 9% à 9 milliards de dollars et le bénéfice net de 42% à 2,7 milliards de dollars.Toutes les autres divisions ont aussi connu une progression de leurs profits.La banque a précisé que son taux d'imposition effectif a reculé de 9 points grâce à la réforme fiscale.