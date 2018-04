BOURSE: Wall Street attendue en hausse avec les résultats trimestriels

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait débuter en hausse mardi, encouragée par les bons résultats trimestriels de plusieurs mastodontes comme Goldman Sachs, UnitedHealth et Johnson&Johnson. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 220 points, soit 0,9%, à 24.783 points, et celui sur le S&P 500 avançait de 16 points, soit 0,6%, à 2.698 points. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 gagnait 44 points, soit 0,7%, à 6.756 points. Sur les marchés pétroliers, le contrat sur le brut léger WTI gagnait pour sa part 0,1%, à 66,3 dollars le baril. Sur le marché des changes, l'euro reculait de 0,2% face au billet vert, à 1,2355 dollar.

La Bourse de New York avait déjà clôturé en hausse lundi, satisfaite du début de la saison des trimestriels et en dépit des incertitudes géopolitiques liées à la Syrie. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 0,9%, à 24.574,3 points, l'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 0,8%, à 2.677,9 points et le Nasdaq Composite avait pris 0,7%, à 7.156,3 points. Les résultats des entreprises pourraient constituer l'une des forces dominantes de soutien pour la bourse américaine dans les prochains jours. Selon le fournisseur de données financières FactSet, les sociétés composant le S&P 500 devraient afficher en moyenne une hausse de 17,3% de leurs bénéfices au titre du premier trimestre, pour une progression de 10% de leur chiffre d'affaires.

L'absence de nouvelles escarmouches entre Washington et Pékin sur le front commercial incite également les investisseurs à l'optimisme. La Chine a fait part mardi d'une croissance de son produit intérieur brut supérieure aux attentes au premier trimestre, soutenue de manière inattendue par la vigueur de ses exportations, ce qui suggère que les frictions avec les Etats-Unis n'ont pas eu d'impact jusqu'ici. Selon Jeroen Blokland, gérant de portefeuille chez Robeco Global Allocation, les marchés d'actions restent avantagés car "il n'y a pas de nouvelle escalade commerciale (même si cela reste tendu), les résultats trimestriels des entreprises américaines ressortent conformes aux attentes - ce qui est bien car la barre était placée haut -- et l'économie chinoise affiche de bonnes performances, - même si la croissance du crédit s'essouffle ".

STATISTIQUES DU JOUR

-Le nombre de mises en chantier de logements aux Etats-Unis a augmenté de 1,9% en mars par rapport à février en données corrigées des variations saisonnières, à 1,319 million d'unités en rythme annualisé, a annoncé mardi le département américain du Commerce.

Le nombre de mises en chantier du mois de février a été révisé en hausse à 1,295 million d'unités, contre une précédente estimation de 1,236 million d'unités.

Le nombre de permis de construire délivrés, un indicateur de l'activité à venir dans le secteur, a augmenté de 2,5%, à 1,354 million d'unités en termes annualisés. Le nombre de permis délivrés en février a été revu en hausse à 1,321 million, contre 1,298 million initialement.

Le nombre de mises en chantier est supérieur aux attentes des économistes interrogés par le Wall Street Journal, qui s'attendaient pour mars à une hausse de 1,6%. Le nombre de permis délivrés est également supérieur aux prévisions des économistes, qui attendaient une progression de 0,8%.

-La production industrielle aux Etats-Unis a crû de manière plus importante que prévu en mars, soutenue notamment par une croissance de la production d'automobiles et d'énergie.

La production industrielle, une mesure de l'activité des usines, des mines et des services aux collectivités, a augmenté de 0,5% par rapport à février, en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué mardi la Réserve fédérale (Fed). Le chiffre est supérieur aux attentes des économistes interrogés par le Wall Street Journal qui prévoyaient une hausse de 0,4%.

VALEURS DU JOUR

-Goldman Sachs gagne 0,7%. La banque a annoncé mardi un résultat et des revenus en hausse et supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, tirés par le courtage et les baisses d'impôts entrées en vigueur aux Etats-Unis au 1er janvier

-Johnson &Johnson avance de 0,9% après que le groupe pharmaceutique et de produits de grande consommation a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année en cours et publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

-UnitedHealth gagne 2,2%. L'assureur santé américain a publié un bénéfice net en hausse d'environ 31% au titre du dernier trimestre et relevé ses prévisions de résultats annuels.

-Netflix bondit de 6,9% après des résultats globalement conformes aux attentes au premier trimestre mais le spécialiste de la vidéo en streaming a conquis davantage d'abonnés que prévu sur la période.

EVENEMENTS A VENIR

Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu après l'ouverture de Wall Street. Les investisseurs concentreront leur regard sur des allocutions de membres de la Réserve fédérale (Fed). Le vice-président de la Fed en charge de la supervision financière Randal Quarles doit notamment être auditionné à 16h00 (heure de Paris) par une commission de la Chambre des représentants au sujet des réformes de la réglementation. Le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker s'exprimera pour sa part à 17h00, tandis que ses collègues de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, et de la Fed de Chicago, Charles Evans, doivent donner respectivement des discours à Coral Gables en Floride (18h00) et à Chicago (19h10).

-Barbar Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE

Agefi-Dow Jones The financial newswire