Bank of America : bat le consensus au 4e trimestre

17/01/2018 | 13:25

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2017, soit 20 cents par action. Hors effet de la réforme fiscale, le BPA s'est toutefois établi à 47 cents, soit trois cents de plus que le consensus.



Les revenus de l'établissement financier se sont accrus de 2% à 20,4 milliards de dollars, avec une hausse de 11% des revenus d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.



Les provisions pour pertes sur crédit du groupe de Charlotte (Caroline du Nord) ont augmenté à un milliard de dollars, contre 774 millions un an auparavant, mais les dépenses hors intérêt se sont tassées de 1% à 13,3 milliards.



