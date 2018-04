Bank of America : bon début d'exercice

16/04/2018 | 13:04

Publiés ce lundi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du premier trimestre de l'exercice de Bank of America ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 62 cents, en croissance de 17 cents en glissement annuel.



Le consensus était un peu moins optimiste, tablant sur une hausse du BPA à 59 cents.



Les revenus du géant bancaire américain ont également davantage crû que prévu à 23,1 milliards de dollars, à comparer à 22,2 milliards et contre 23,04 milliards pronostiqués par les analystes.





