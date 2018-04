Bank of America dépasse les attentes au premier trimestre

New York (awp/afp) - Bank of America a annoncé lundi des résultats trimestriels solides, profitant à la fois d'une baisse de ses impôts et d'une hausse des prêts accordés aux ménages à qui elle a répercuté les relèvements des taux d'intérêt effectués par la banque centrale.

Le bénéfice net a bondi de 34,2% à 6,5 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 62 cents contre 59 cents attendus en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 3,9% à 23,1 milliards de dollars contre 23,06 milliards escomptés.

"Une forte activité des clients couplée avec la croissance économique mondiale et une consommation (des ménages) solide aux Etats-Unis ont conduit à des bénéfices trimestriels record", a souligné le PDG Brian Moynihan, cité dans le communiqué.

La deuxième banque américaine par actifs (2.328 milliards de dollars) a enregistré une hausse de 8% des prêts accordés aux ménages et aux PME, à qui elle a répercuté les hausses des taux d'intérêt, dont une pendant le trimestre, effectuées par la banque centrale. Au final, les revenus de la banque de détail, première contributrice au chiffre d'affaires, ont augmenté de 9%.

Vendredi dernier, ses rivales JPMorgan Chase et Citigroup ont également fait part de gros bénéfices dopés par les hausses de taux d'intérêt.

Comme elles, Bank of America n'a en revanche pas augmenté la rémunération offerte aux épargnants dont les dépôts ont progressé de 6%. Autre bonne nouvelle: les provisions liés aux impayés des emprunteurs sont stables.

L'établissement a également vu sa facture fiscale diminuer de 9% comparé à il y a un an, conséquence de la réforme fiscale ayant abaissé nettement le taux d'imposition des entreprises.

Seul hic, la performance des activités de courtage est mitigée: si leur bénéfice a augmenté de 2,2%, leurs revenus ont diminué de 2,4% principalement à cause d'un déclin de 13% des recettes générées par le courtage des obligations, devises et des matières premières (FICC).

A Wall Street, le titre gagnait 0,64% à 29,99 dollars vers 11H15 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

afp/rp