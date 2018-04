Banque Cantonale de Geneve : Avril 2018 Le Synchrony Guardian protège les fortunes des personnes sous curatelle

Communiqué de presse

Fonds de placement : innovation

Le Synchrony Guardian protège les fortunes des personnes sous curatelle

Genève, le 16.04.2018 - Synchrony, la gamme de fonds de placement de la BCGE, s'enrichit avec le Synchrony Guardian qui constitue une innovation originale dans l'univers des fonds de placement suisses. Ses caractéristiques ultra défensives le positionnent comme un instrument de choix pour une clientèle protégée par des règles strictes.

Diversifié et entièrement investi en CHF

Synchrony, la gamme de fonds de placement de la BCGE, s'enrichit d'un nouvel instrument dédié à la gestion de patrimoine de personnes vulnérables: le Synchrony Guardian. Ce fonds a été créé spécifiquement pour les besoins des personnes sous curatelle ou tutelle qui ont des besoins particuliers en matière de gestion de patrimoine. Ses objectifs sont la préservation du capital et un rendement régulier. Son profil ultra défensif lui permet de supporter des risques inférieurs à la moyenne et d'enregistrer des fluctuations minimales. Au bénéfice d'une gestion active, le portefeuille offre une diversification optimale sous forme de fonds de fonds.

Conforme aux règlementations et ouvert à tous les investisseurs

Le fonds Synchrony Guardian est conforme aux prescriptions de l'article 7 (placements pour dépenses supplémentaires) de l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle, qui exige notamment un maximum de 25% d'actions. Il ne détient que des actifs en CHF et assume de faibles risques de taux et de débiteurs. Ce fonds est également ouvert à tous les investisseurs présentant un profil conservateur. L'émission et le rachat de parts sont sans frais pour les clients BCGE.

Pour Blaise Goetschin, CEO de la BCGE: "Ce fonds novateur s'inscrit dans la mission plus vaste de la BCGE de servir l'économie genevoise. Il est également une pierre angulaire du dispositif que la banque met à disposition d'un groupe de personnes dont les besoins sont trop rarement pris en compte par l'industrie bancaire".

Synchrony (CH) Guardian (CHF) - ISIN : CH0398750148

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 - helene.de.vos.vuadens@bcge.ch Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 31 85 - olivier.schaerrer@bcge.ch

Banque Cantonale de Genève Site internet : www.bcge.ch Case Postale 2251 Tél. +41 (0) 58 211 21 00 1211 Genève 2 Fax +41 (0) 58 211 21 99

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe 748 personnes (en équivalent plein temps au 31 décembre 2017). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).

Le contenu de ce document est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'investissement dans le fonds de placement Synchrony (CH) Funds (le "Fonds"). La société de direction est Gérifonds SA, Lausanne, et la banque dépositaire est la

BCV, Lausanne. Toute décision d'investissement doit être basée sur les informations contenues dans le prospectus en vigueur, le KIID, le contrat de fonds et le rapport annuel dont les plus récents sont disponibles sur le sitewww.bcge.chou gratuitement auprès de Gérifonds

SA, BCV et BCGE Asset Management. Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que la valeur des investissements effectués peut évoluer à la hausse ou à la baisse. La performance passée ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future; il est possible que l'investisseur ne puisse pas récupérer le montant initialement investi. Les données de performances ne prennent pas en compte les commissions et frais liés à l'émission ou au rachat de parts de fonds. Si la monnaie de l'instrument financier est différente de la devise de référence de l'investisseur, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de rendement. Les informations contenues dans ce document ne se rapportent pas aux objectifs de placement déterminés et futurs, à la situation financière et fiscale ou aux besoins précis de l'investisseur. Ces informations ainsi que la documentation du fonds ne peuvent être remises, ni ne sont destinées, aux personnes relevant de juridictions dans lesquelles le fonds n'a pas été autorisé et aux US Persons. A ce jour, le fonds a été autorisé à la distribution en Suisse uniquement. L'investisseur est personnellement responsable de s'assurer qu'il ne viole aucune réglementation ou restriction applicable et de consulter l'ensemble de la documentation officielle avant de prendre une décision. BCGE

est autorisée et régulée par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA).