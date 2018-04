Banque Cantonale de Geneve : Signature d'une convention d'actionnaires entre les collectivités publiques

Communiqué de presse

Actionnariat public

BCGE - Signature d'une convention d'actionnaires entre les collectivités publiques

Genève, le 30 avril 2018 - La convention d'actionnaires entre les collectivités publiques prévue par la Loi sur la Banque Cantonale de Genève a été signée.

Le Département cantonal des finances a indiqué, ce jour, qu'en date du 30 avril 2018, la convention d'actionnaires prévue par l'art.7, al.3, de la Loi sur la Banque cantonale de Genève - LBCGe (entrée en vigueur le 28 janvier 2017) a été signée entre le Canton, la Ville de Genève et les autres Communes représentées par l'Association des Communes Genevoises (ACG). Cette convention d'actionnaires régit le nombre minimum d'actions de la banque que chaque collectivité publique est tenue de conserver.

La BCGE relève que la formalisation des rapports entre actionnaires publics constitue la dernière étape de l'introduction d'une action nominative unique effectuée en 2017.

Cette modernisation du capital est de nature à accroître la liquidité du titre et à renforcer son attractivité sur le marché des actions.

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe 748 personnes (en équivalent plein temps au 31 décembre 2017). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).

