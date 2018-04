Important: mise à jour de votre application BCGE Mobile Netbanking

La dernière version de votre application BCGE Mobile Netbanking est disponible pour iOS et Android.

Cette mise à jour intègre des optimisations et corrections pour une utilisation toujours plus intuitive.

N'attendez plus, téléchargez la dernière version de l'application BCGE Mobile Netbanking et profitez pleinement de ses fonctionnalités à tout moment et en toute simplicité!

Plus d'informations sur BCGE Mobile Netbanking

Nous restons à votre disposition du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 16h au +41 (0)58 211 21 00.