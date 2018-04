Banque Cantonale du Valais : La BCVs reprend la clientèle de la Spar- und Leihkasse Leuk

La Banque Cantonale du Valais reprend la clientèle de la Spar- und Leihkasse Leuk

SION, LE 27 AVRIL 2018 - La Banque Cantonale du Valais (BCVs) reprend la clientèle de la Spar- und Leihkasse Leuk (SLK). Dès le 28 avril, les quelque 900 relations bancaires qui le souhaitent seront accueillies à la BCVs et gérées directement par la succursale de La Souste et la représentation de Loèche. La BCVs renforce ainsi sa position dans la région.

La Spar- und Leihkasse Leuk, coopérative fondée en 1929, est la plus petite banque suisse en activité. Bien que gérée professionnellement et disposant d'une structure saine, le Conseil d'administration de la SLK voit dans une reprise de sa clientèle par une grande banque au fort ancrage valaisan la solution idéale pour l'ensemble de ses clients et la coopérative elle-même, compte tenu de la gamme restreinte des produits qu'elle propose et de la complexité croissante de l'environnement réglementaire.