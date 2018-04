Banque Cantonale du Valais : Publication du Rapport de gestion BCVs 2017

SION, LE 25 AVRIL 2018 - La Banque Cantonale du Valais (BCVs) publie son rapport de gestion 2017. Il est disponible au téléchargement sur le site internet de l'établissement, à l'adresse www.bcvs.ch/rapportdegestion et peut être consulté auprès de chacune des succursales de la BCVs.

Le rapport de gestion de la BCVs, disponible en français et en allemand, fournit des informations sur la Banque, sa stratégie, son modèle d'affaires, ses résultats financiers et sa gouvernance d'entreprise. En outre, il renseigne également sur les différents secteurs d'activité de l'établissement et sur ses nombreuses actions en faveur du Valais et de ses habitants.

Conformément aux statuts de la Banque Cantonale du Valais, cette mise à disposition du rapport annuel intervient « vingt jours au moins avant l'Assemblée Générale ». Cette dernière se déroulera le mercredi 16 mai 2018 à 17h00 au CERM de Martigny.