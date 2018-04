La BC du Valais reprend la clientèle de Spar- und Leihkasse Leuk

Sion (awp) - La Banque cantonale du Valais renforce sa position sur son marché local. Avec effet au 28 avril, elle a repris quelque 900 relations clients de la Spar- und Leihkasse Leuk, SLK. Ces clients seront désormais suivis par les filiales de Susten et de Loèche de l'établissement cantonal, a indiqué ce dernier vendredi soir.

Fondée en 1929, SLK est organisée en coopérative et est la plus petite banque active en Suisse. Son conseil d'administration est arrivé à la conclusion que la reprise par un institut bien ancré dans le Valais constituait la solution idéale pour ses clients et la coopérative, notamment en raison d'une offre de produits limitée et d'un environnement réglementaire de plus en plus complexe.

cf/rp