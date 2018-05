Banque Cantonale Vaudoise : La FIT accorde un prêt seed de CHF 100 000 à la start-up L2F

La start-up L2F, basée à l'EPFL, a obtenu un prêt seed de CHF 100 000 de la Fondation pour l'Innovation Technologique (FIT). Ce type de prêt est destiné aux jeunes pousses romandes prometteuses en phase de développement commercial.

L2F: Aider les entreprises à prendre des décisions complexes grâce aux mathématiques

L2F est une société active dans la conception, le développement et la maintenance de modèles prédictifs complexes. Grâce à l'utilisation de mathématiques avancées, L2F soutient les entreprises et les institutions publiques dans la prise de décisions complexes en étudiant de larges éventails de données et en proposant les meilleurs outils d'analyse. La start-up basée à l'EPFL est l'une des premières entreprises dans le monde à étudier et à appliquer des concepts provenant des mathématiques pures avec comme objectifs de modéliser et de comprendre la structure des données.

À propos de la FIT

Soutenue financièrement par la BCV, la Fondation pour l'innovation technologique, créée en 1994, a apporté un soutien financier - sous forme de prêts et de bourses - à des projets innovants pour un montant total de 33 millions de francs. La Fondation a accordé plus de 197 prêts à 171 entreprises innovantes. Actuellement, 130 entreprises sont toujours en activité. Plusieurs de ces projets de start-up sont devenus de solides entreprises créatrices d'emplois. Cela représente plus de 1'000 emplois à ce jour. Innovaud, en charge de la promotion de l'innovation dans le canton de Vaud, collabore étroitement avec le secrétariat de la FIT en effectuant le pré-filtrage des nouvelles demandes en fonction des critères d'éligibilité de la FIT. Ultérieurement, Innovaud accompagne et encadre les projets soutenus par la FIT.

www.fondation-fit.ch