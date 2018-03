Banque Cantonale Vaudoise : Rapport annuel 2017 et rapport RSE

La BCV met aujourd'hui à disposition sur son site internet bcv.ch son rapport annuel 2017et son 6e Rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE)



Le rapport annuel 2017 détaille les comptes consolidés du Groupe BCV et de la Maison mère au 31 décembre 2017. Ce document de référence présente également l'évolution de l'environnement économique et détaille l'activité de la BCV durant l'année écoulée, avec une revue par secteur d'activité. Il donne aussi de nombreuses informations clés pour les investisseurs, notamment dans les chapitres consacrés à la gestion des risques et à la gouvernance d'entreprise.

La BCV publie également aujourd'hui sur bcv.ch la sixième édition de son rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), pour la période 2016- 2017. Il présente plus spécifiquement, avec des données et des exemples concrets, la façon dont la Banque remplit sa mission cantonale en faveur d'un développement durable fondé sur des critères économiques, sociaux et environnementaux.

Les versions pdf de ces rapports sont jointes pour vos dossiers.