Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Comptes régionaux (2007-2015) PDF

2018-04-20

2003-2015 : La croissance annuelle moyenne du volume de travail a été plus vive en Wallonie et en Flandre qu'à Bruxelles

• Au cours de la période 2003-2015, le volume de travail s'est accru, en moyenne annuelle, de 0,3 % à Bruxelles, de 0,7 % en Flandre et de 0,8 % en Wallonie.

• En revanche, le nombre d'heures travaillées par personne s'est replié en moyenne annuelle de 0,2 % à Bruxelles et en Flandre et de 0,1 % en Wallonie.

• La Flandre a enregistré une croissance annuelle moyenne de la productivité par heure travaillée (+1,1 %) deux fois supérieure à celle observée à Bruxelles (+0,5 %) et en Wallonie (+0,4 %).

• L'évolution du coût salarial horaire a été très similaire dans les trois régions (en moyenne +2,3 % à +2,4 % par an).

L'ICN publie dans le présent communiqué de presse pour la première fois des données régionales relatives aux heures travaillées (volume de travail) par les salariés et par les indépendants pour la période 2003 à 2015. Les résultats sont cohérents avec les comptes nationaux publiés en octobre 2017.

2003-2015 : Le volume de travail a progressé dans les trois régions, fût-ce plus vivement en Wallonie et en Flandre qu'à Bruxelles

Durant la période 2003-2015, le nombre d'heures travaillées par les salariés et les indépendants (ventilé par lieu de travail) est passé de 1 016 à 1 051 millions à Bruxelles, de 3 818 à 4 169 millions en Flandre et de 1 713 à 1 882 millions en Wallonie. Par voie de conséquence, le volume de travail total sur la période considérée a affiché une progression annuelle moyenne de 0,3 % à Bruxelles, de 0,7 % en Flandre et de 0,8 % en Wallonie.

Évolution du volume de travail par région, 2003-2015 (2003 = 100)

Total 115 110 105 100 95 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BruxellesFlandreWallonieRoyaume

Salariés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BruxellesFlandreWallonieRoyaume

Indépendants 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BruxellesFlandreWallonieRoyaume

Source : ICN.

La croissance moins vive du volume de travail total à Bruxelles est surtout attribuable à une évolution nettement plus lente du volume de travail des salariés (en moyenne +0,1 % par an à Bruxelles, contre +0,9 % en Flandre et +0,8 % en Wallonie), laquelle se trouve encore accentuée par la part plus importante que représentent ces travailleurs dans le volume de travail total (87 % pour les salariés en moyenne à Bruxelles) en comparaison des deux autres régions (75 % en moyenne). Ce sont surtout les contributions sensiblement négatives des branches 'activités financières et d'assurance', 'commerce, transports, hébergement et restauration' et, dans une moindre mesure, 'information et communication' qui expliquent cette tendance. En Flandre et en Wallonie, ces mêmes branches d'activité ont apporté des contributions positives voire à peine négatives à la croissance du nombre d'heures travaillées par les salariés.

A contrario, sur la période 2003-2015, le volume de travail des indépendants a en moyenne affiché une croissance annuelle bien plus vigoureuse à Bruxelles (+1,8 %) qu'en Flandre (+0,4 %) et qu'en Wallonie (+0,7 %).

2003-2015 : Le nombre d'heures travaillées par personne s'est replié dans toutes les régions ; la croissance par région diverge surtout pour les indépendants

Le nombre d'heures travaillées par an et par personne est passé entre 2003 et 2015 de 1 550 à 1 522 à Bruxelles, de 1 597 à 1 555 en Flandre et de 1 552 à 1 534 en Wallonie, les niveaux les plus élevés et les plus faibles ayant été enregistrés respectivement en Flandre et à Bruxelles pour toutes ces années. Le nombre d'heures travaillées par personne a donc diminué dans toutes les régions (-0,2 % à Bruxelles et en Flandre et -0,1 % en Wallonie en moyenne annuelle). En d'autres termes, la progression du volume de travail total est surtout due à une hausse du nombre de personnes occupées.

Si on tient compte également du statut des personnes occupées, le nombre d'heures travaillées par salarié a baissé dans les trois régions (-0,1 % en moyenne annuelle). Le nombre d'heures travaillées par indépendant a aussi reculé en moyenne annuelle à Bruxelles (-0,8 %) et en Flandre (-0,4 %), mais a légèrement augmenté en Wallonie (+0,2 %). Cela signifie qu'en Wallonie, la croissance du volume de travail des indépendants s'explique par une hausse non seulement du nombre d'indépendants, mais aussi du nombre d'heures travaillées par indépendant.

Évolution du nombre d'heures travaillées par personne et par région (Royaume 2015 = 100)

Total

104 102 100 98 96

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013

2014

2015

BruxellesFlandreWallonieRoyaume

La combinaison de la nouvelle série relative au volume de travail et des variables déjà existantes au niveau régional, telles que la valeur ajoutée en volume et la rémunération des salariés, permet d'estimer d'autres agrégats, parmi lesquels la productivité horaire et le coût salarial horaire.

2003-2015 : La croissance annuelle moyenne de la productivité horaire a été plus de deux fois plus élevée en Flandre qu'à Bruxelles et qu'en Wallonie

Pendant la période 2003-2015, la productivité horaire en termes réels, définie comme le rapport entre la valeur ajoutée brute en volume et le nombre total d'heures travaillées, a enregistré le niveau le plus élevé à Bruxelles et le niveau le plus faible en Wallonie. Le différentiel entre ces deux régions est demeuré assez stable. L'écart de productivité entre la Wallonie et la Flandre a été plus mince, même s'il s'est quelque peu creusé ces dernières années. La productivité horaire a augmenté dans toutes les régions; la Flandre a enregistré une croissance annuelle moyenne (+1,1 %) deux fois plus élevée que Bruxelles (+0,5 %) et la Wallonie (+0,4 %).

Évolution de la productivité horaire, en termes réels, par région (Royaume 2015 = 100)

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BruxellesFlandreWallonieRoyaume

Source : ICN.

2003-2015 : La croissance annuelle moyenne du coût salarial horaire a été fort semblable dans les trois régions

Sur la période 2003-2015, c'est à Bruxelles que les coûts salariaux horaires1 (en termes nominaux) ont été les plus élevés et en Wallonie qu'ils ont été les plus faibles. L'écart entre la Flandre et la Wallonie a été plus étroit. Au cours de la période considérée, les trois régions ont affiché des croissances annuelles moyennes très comparables, de l'ordre de 2,3 à 2,4 %. À compter de 2014, un net ralentissement de la croissance du coût salarial horaire peut être observé dans les trois régions. En 2015, le coût salarial horaire a même légèrement reculé à Bruxelles et en Wallonie.

Évolution du coût salarial horaire, en termes nominaux, par région (Royaume 2015 = 100)

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BruxellesFlandreWallonieRoyaume

Source : ICN.

Le tableau présenté à la page suivante propose une synthèse, par régions, des nouvelles variables relatives au volume de travail et des agrégats pouvant être estimés. Au-delà des chiffres absolus et des parts pour l'année 2015, l'évolution y est également présentée pour l'ensemble de la période 2003-2015 et pour deux sous-périodes.

1

Le coût salarial horaire est calculé sur la base des coûts salariaux totaux des employeurs, autrement dit la rémunération des salariés. Les composantes de cet agrégat (dont les salaires bruts) ne sont pas connues dans les comptes régionaux.

Synthèse: Chiffres absolus, parts et taux de croissance par région (répartition selon le lieu de travail)

Chiffres

absolus1

2015

Part1 ou indicep.r. au Royaume

(%)

Taux de croissance (%)

Moyenne annuelle

2015

2003-2015

Nombre d'heures totales travaillées par les salariés (milliers d'heures)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

900 885

3 155 608

1 395 936

5 456 653

2003-2008

16,5 57,8 25,6 100,0

0,1 0,9 0,8 0,7

Nombre d'heures totales travaillées par les indépendants (milliers d'heures)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

150 121

1 013 263

485 786

1 649 170

9,1 61,4 29,5 100,0

Nombre d'heures totales travaillées (milliers d'heures)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1 051 006

4 168 871

1 881 722

7 105 823

Nombre de salariés (en personnes)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

612 886

2 215 236

1 004 642

3 835 331

Nombre d'indépendants (en personnes)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

77 837

465 298

221 979

765 114

Emploi total (en personnes)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

690 723

2 680 534

1 226 621

4 600 445

Heures travaillées par salarié (heures/an)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1 470

1 425

1 389

1 423

14,8 58,7 26,5 100,0

16,0 57,8 26,2 100,0

10,2 60,8 29,0 100,0

15,0 58,3 26,7 100,0

103,3 100,1 97,7 100,0

Heures travaillées par indépendant ( heures/an)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1 929

2 178

2 188

2 155

Heures travaillées par personne ( heures/an)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

1 522

1 555

1 534

1 545

1,8 0,4 0,7 0,6

0,3 0,7 0,8 0,7

0,2 1,0 1,0 0,8

2,6 0,8 0,5 0,9

0,4 1,0 0,9 0,9

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

89,5 101,0 101,5 100,0

0,1 1,7 1,9 1,5

2,7 0,6 0,5 0,8

0,3 1,8 1,9 1,5

2,8 0,8 0,2 0,8

-0,2 -0,1 0,1 -0,1

-0,8 -0,4 0,2 -0,3

-0,2 -0,2 0,4 -0,0

98,5 100,7 99,3 100,0

-0,2 -0,2 -0,1 -0,2

2009-2015

0,0 0,3 0,0 0,2

1,1 0,2 0,8 0,5

0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,5 0,3 0,4

2,4 0,8 0,8 1,0

0,4 0,5 0,4 0,5

-0,1 -0,2 -0,3 -0,2

-1,3 -0,6 0,0 -0,5

2015

-0,4 0,8 0,7 0,6

0,9 -1,7 0,0 -1,0

-0,2 0,2 0,5 0,2

-0,6 1,1 0,9 0,8

2,9 1,4 0,8 1,4

-0,2 1,2 0,9 0,9

0,2 -0,3 -0,2 -0,2

-2,0 -3,1 -0,8 -2,3

-0,2 -0,3 -0,2 -0,2

0,0 -1,0 -0,4 -0,7

Chiffres absolus1

2015

Part1 ou indice p.r. au Royaume (pourcentages)

Taux de croissance (pourcentages)

Moyenne annuelle

2015

2003-2015

2003-2008

2009-2015

Valeur ajoutée brute en volume (en millions d'euros; en euros chaînés, année de référence = 2015)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

66 273,3

215 857,5

85 110,7

367 471,7

18,0 58,7 23,2 100,0

Rémunération des salariés (en millions d'euros) = D1

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

39 192,2

117 255,7

49 887,0

206 541,8

0,8 1,8 1,2 1,5

1,9 2,7 2,4 2,5

19,0 56,8 24,2 100,0

2,4 3,2 3,3 3,1

3,3 4,7 4,8 4,4

Productivité horaire (en euros chaînés, année de référence = 2015) (termes réels)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

63,1 51,8 45,2 51,7

121,9 100,1 87,5 100,0

Coût salarial horaire (en euros, termes nominaux)

Bruxelles Flandre Wallonie Royaume

43,5 37,2 35,7 37,9

0,5 1,1 0,4 0,8

114,9 98,2 94,4 100,0

2,4 2,3 2,5 2,4

1 La différence entre la somme des trois régions et le Royaume correspond à l'extra-région. Source: ICN.

-0,0 1,2 0,4 0,8

1,8 2,2 2,2 2,1

1,5 1,3 0,9 1,2

2015

1,0 2,0 1,1 1,6

-0,5 1,4 0,7 0,8

-0,2 1,0 0,2 0,6

3,2 3,0 2,8 2,9

1,2 1,8 0,5 1,4

1,8 1,9 2,2 1,9

-0,1 0,6 -0,1 0,3