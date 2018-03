Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Stocks de terrains des particuliers (1995-2016) PDF

Institut des comptes nationaux

Le patrimoine immobilier des particuliers en Belgique est évalué à 1 412 milliards d'euros (334 % du PIB) en 2016

· L'institut des comptes nationaux (ICN) a calculé pour la première fois la valeur des terrains détenus par les particuliers

· La valeur totale des biens immobiliers des particuliers peut être répartie entre terrains (61 %) et bâtiments (39 %).

Le Système européen des comptes (SEC2010) détermine entre autres la transmission par les États membres d'un grand nombre de statistiques macro-économiques, dont, depuis fin 2017, la valeur des terrains détenus par les particuliers. Il s'agit des terrains non bâtis, ainsi que des terrains bâtis dont on a soustrait la valeur des bâtiments qui y sont érigés. Seuls les terrains situés en Belgique entrent en ligne de compte.

En 2016, la valeur des terrains détenus par les particuliers s'est élevée à 863 milliards d'euros

Les terrains supportant des bâtiments résidentiels représentent la grande majorité (74,2 % en 2016) des terrains détenus par les particuliers (ménages résidents, y compris les indépendants, et institutions sans but lucratif au service des ménages). Les autres types de terrains en leur possession sont des « terrains agricoles » (4,5 %), des « terrains à bâtir » (5,0 %) et des « terrains supportant d'autres bâtiments et ouvrages de génie civil » (6,3 %); ces derniers sont principalement constitués de biens détenus par les indépendants dans le cadre de leur activité productive (par exemple des exploitations agricoles ou des commerces).

Le patrimoine immobilier des particuliers sous forme de bâtiments représente 549 milliards d'euros en 2016, et est presque entièrement (97 %) constitué de logements. Lorsqu'on y ajoute les terrains, la valeur de leur patrimoine immobilier sis en Belgique s'élève à 1 412 milliards d'euros, et dépasse ainsi leur patrimoine financier net, qui s'élevait à 1 066 milliards d'euros (252 % du PIB) à la fin de 2016.

En 2005, les terrains étaient évalués à 496 milliards d'euros; leur valeur a progressé en moyenne de 5,2 % par an sur la période 2005-2016. Ces évolutions sont uniquement la conséquence des mouvements de prix (y compris la transformation de terrains non bâtis en terrains bâtis), le volume cadastré total étant demeuré pratiquement stable au cours du temps. Le patrimoine immobilier total des ménages représentait 866 milliards d'euros (278 % du PIB) à la fin de 2005 tandis que leur patrimoine financier net s'élevait à 729 milliards d'euros (234 % du PIB).

PATRIMOINE IMMOBILIER DÉTENU PAR LES PARTICULIERS (S.14+S.15) 1

(Milliards d'euros, sauf indication contraire)

2005 2010 2015 2016e 2016e en % des terrains AN211 Terrains 496,4 693,7 842,2 863,2 100 AN21111 Terrains supportant des bâtiments résidentiels 347,9 522,8 633,4 640,3 74,2 AN21112 Terrains supportant d'autres bâtiments et ouvrages de génie civil 35,2 50,6 53,3 54,4 6,3 AN21121 Terrains agricoles 42,1 35,3 38,8 39,0 4,5 AN21122 Terrains forestiers 3,4 3,3 3,4 3,5 0,4 AN21123 Plans d'eau utilisés pour l'aquaculture 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 AN21130 Terrains et plans d'eau de loisirs 27,1 26,1 34,1 34,0 3,9 AN21191 Terrains à bâtir 18,1 30,2 40,7 43,5 5,0 AN21192 Autres terrains 22,4 25,2 48,2 48,3 5,6 AN111+AN112 Bâtiments et structures 369,2 483,1 542,1 549,3 AN111 Bâtiments résidentiels 350,4 463,4 523,6 531,0 AN112 Autres bâtiments et structures 18,8 19,7 18,5 18,3 AN211+AN111+AN112 Patrimoine immobilier 865,6 1176,8 1394,3 1412,5 Pm : Patrimoine immobilier en % du PIB 278 % 324 % 340 % 334 % Patrimoine financier net en % du PIB 234 % 224 % 260 % 252 %

1 Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages; les années 1995 à 2016 sont disponibles en NBB.Stat.

La méthodologie fait appel aux données relatives aux parcelles cadastrées et aux prix des transactions immobilières sur le marché secondaire

Les statistiques relatives à la valeur des terrains sont obtenues en multipliant le volume des terrains par leur prix. Les stocks de terrains sont fournis par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (cadastre), et les prix sont ceux des transactions sur le marché secondaire compilés par Statbel. La valeur des terrains non bâtis a été calculée directement, tandis que la valeur des terrains supportant des bâtiments a été dérivée de la valeur totale diminuée de la valeur des constructions telle que calculée dans les comptes nationaux.

Cette méthodologie a été mise en œuvre moyennant certaines hypothèses, dont les principales sont destinées à déterminer le secteur à allouer aux propriétaires, à pallier au manque de données de prix, et à garantir la cohérence avec les comptes nationaux.

La méthodologie est publiée dans un fascicule séparé.