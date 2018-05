Banque Nationale de Belgique : Communiqué de presse - La Banque nationale de Belgique publie la première analyse exhaustive de l’utilisation des produits dérivés par les établissements financiers belges

Une préoccupation mise en lumière dans le rapport concerne l'exigence réglementaire, formulée après la crise, d'une compensation centrale pour les produits dérivés normalisés, ce qui constituait un des objectifs des réformes du G20. Alors que cette exigence contribue à une réduction sensible du risque entre établissements, elle a notamment eu pour résultat de transformer les contreparties centrales (Central Counterparty - CCP) en établissements financiers d'importance systémique. Cette évolution a entraîné de nouveaux risques systémiques potentiels qui doivent faire l'objet d'une surveillance adéquate.

Dans ce contexte, les résultats du deuxième test de résistance des CCP, mené à l'échelle de l'UE par l'Autorité européenne des marchés financiers, ont été publiés en février 2018, après la finalisation du rapport de la BNB. Bien que les résultats de ce test de résistance donnent à penser que le système des CCP à l'échelle de l'UE présente actuellement une capacité de résistance aux défaillances de plusieurs membres compensateurs, ainsi qu'à des chocs de marché extrêmes, il convient toutefois de demeurer vigilant, compte tenu du rôle croissant que jouent les CCP dans le système financier de l'UE.

Une autre question de politique mise en évidence par l'analyse de la BNB est l'éventualité que la direction générale des établissements financiers n'ait pas toujours une compréhension globale de l'utilisation des produits dérivés au sein de leur établissement ou de l'importance des nouveaux risques engendrés par ces opérations. Un cadre de gouvernance adéquat doit être mis en place afin de permettre à la direction générale d'acquérir une compréhension complète de l'origine des expositions aux produits dérivés et d'évaluer les risques liés à ces produits.

S'agissant de l'aspect réglementaire, des questions de qualité des données entravent la capacité des autorités d'analyser et d'évaluer pleinement les risques liés aux produits dérivés. Il existe une marge importante pour la coopération internationale que peuvent mener les autorités dans la constitution des plates-formes informatiques nécessaires et dans le partage des données et de l'expertise afin d'enregistrer les progrès dans la connaissance de l'interconnectivité et des risques systémiques visés par les exigences en matière de déclaration des produits dérivés intégrées dans la réglementation européenne.