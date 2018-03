Banque Nationale de Belgique : La Banque nationale construit un nouveau cash center

Le cash center d'une banque centrale accueille le processus logistique qui va de pair avec la mise en circulation des billets de banque et des pièces, laquelle découle de la demande d'espèces par les banques. Les billets existants repassent aussi régulièrement par le centre pour un contrôle de qualité et pour la détection du faux-monnayage. Enfin, le cash center abrite aussi un service de laboratoire et d'expertise.

À la suite de la fermeture des sièges provinciaux/régionaux de la Banque nationale, cette activité de traitement des espèces sera entièrement concentrée à Bruxelles dès la fin de cette année. Pour l'heure, le cash center de la Banque nationale se situe encore dans son bâtiment principal, au centre de la capitale. Cela changera d'ici quelques années, la décision ayant été prise de bâtir une nouvelle infrastructure dans une zone d'activité économique à Zellik (Asse), en périphérie bruxelloise.

Avantages

Le nouveau bâtiment présentera de nombreux avantages par rapport à l'infrastructure obsolète actuelle. Il permettra de poursuivre l'automatisation d'une grande partie du processus logistique, de manière à rendre l'activité beaucoup moins intensive en main-d'œuvre et plus efficace. En outre, le choix d'un lieu situé à proximité du réseau autoroutier améliore l'accessibilité, dans la mesure où les transporteurs de fonds pourront éviter le centre engorgé de Bruxelles. Le site a également été sélectionné en fonction de la disponibilité du terrain, des normes de lotissement et de construction et de l'accessibilité en transports en commun pour le personnel.

Maintenant que le lieu a été choisi, les études peuvent se poursuivre. La construction proprement dite suivra l'approbation des plans. L'objectif est que le nouveau cash center soit opérationnel en 2024. Au total, quelque 120 collaborateurs de la Banque nationale y travailleront.

Après le déménagement du cash center, le public pourra continuer d'échanger les pièces et les billets et de convertir en euros les anciens billets en francs belges à la Banque nationale dans le centre de Bruxelles. Le nouveau centre n'aura pas de fonction publique.