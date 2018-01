Communiqué de presse : La Banque nationale de Belgique rouvre son musée

Gros plan sur la banque centrale, l'argent et la finance

Bruxelles, le 15 janvier 2018 - L'économie et l'argent, des sujets ennuyeux? Pas au Musée de la Banque nationale de Belgique, qui rouvre ses portes aujourd'hui dans le majestueux bâtiment rénové de l'ancienne Union de Crédit de Bruxelles, niché au cœur de la capitale. Des objets et des documents que vous n'avez jamais vus ailleurs et une combinaison de supports interactifs et audiovisuels font de la visite de la nouvelle exposition permanente une expérience à la fois amusante et instructive. Vous vous y familiariserez avec le domaine de travail de la banque centrale ainsi qu'avec tout ce qui touche à l'argent, d'hier et d'aujourd'hui. Le Musée de la BNB s'adresse au grand public en général, et aux jeunes gens et aux étudiants en particulier.

Investir dans l'enseignement et la formation des jeunes est le choix délibéré qu'a posé la BNB. Dès 1982, elle accueille dans son Musée des écoles et des visiteurs venus des quatre coins de la Belgique, mais aussi de l'étranger. Avec celui de la Bank of England, le Musée de la BNB compte parmi les plus anciens musées de banque centrale d'Europe. Après une longue période de rénovation, le musée rouvre aujourd'hui ses portes. La collection est hébergée dans un nouvel environnement unique. En effet, à compter de ce jour, le Musée prend ses quartiers dans le bâtiment de l'ancienne Union de Crédit de Bruxelles situé rue Montagne aux Herbes Potagères, au cœur de la capitale. Ses coupoles, son style gothique remarquable quoique sobre, ses escaliers monumentaux et ses girandoles font de ce bâtiment imaginé au milieu du XIXe siècle par l'architecte Nicolas Dekeyzer une perle architecturale qui a fait l'objet d'une rénovation fidèle sous la houlette de la BNB.

Rôle public

Comme le dit le gouverneur Jan Smets 'la Banque nationale de Belgique se veut proche de la société. Nous avons pleinement conscience du fait que la grande variété de nos activités de banque centrale, qui évoluent d'ailleurs rapidement, est loin d'être connue de tous. Le somptueux nouveau musée illustre parfaitement le rôle important que la BNB joue dans la société en général, et dans l'économie en particulier. C'est pourquoi je suis très heureux que nous soyons parvenus à redonner à ce bâtiment unique, véritable patrimoine architectural de notre pays, une fonction utile à la société.'

Les étudiants et les visiteurs recevront au Musée les clés leur permettant d'appréhender les concepts et mécanismes économiques, monétaires et financiers en général et les activités de banque centrale en particulier.

Les thèmes abordés sont actuels, voire très actuels. Pour mieux en mesurer toute l'importance, ils sont replacés dans une perspective historique. L'histoire n'est pas une finalité en soi mais elle aide le visiteur à mieux comprendre le rôle et les fonctions de la banque centrale. L'association des approches contemporaine et historique montre très clairement l'influence que les activités de la banque centrale exercent sur l'économie en général et sur les finances de chaque citoyen en particulier.

Le Musée restauré mise sur l'interactivité et sur le multimédia et invite le visiteur à ne pas endosser qu'un rôle de spectateur. Quelles expériences peut‑on y vivre? En tant que visiteur, vous vous plongerez tour à tour dans la peau:

de l'expert en questions européennes, pour qui la composition et le fonctionnement de l'Eurosystème n'ont aucun secret;

du caissier de l'État, qui veille à ce qu'une quantité suffisante d'espèces circule en permanence;

du citoyen averti, qui contrôle l'authenticité de son billet;

du gouverneur, qui veille à maintenir l'inflation à un niveau proche de, mais inférieur à 2 %;

du banquier, qui se doit de respecter les règles de contrôle lorsqu'il gère ses comptes;

de l'étudiant, qui épluche les informations économiques et financières que la BNB collecte, analyse et publie;

du passionné de voyages dans l'espace et dans le temps, qui part à la découverte de la monnaie des temps passés et des contrées lointaines.

Complément d'informations:

français, néerlandais, allemand et anglais

accès gratuit

visites guidées gratuites

réservation pour les groupes: www.nbbmuseum.be/fr/booking

du lundi au vendredi

de 9 heures à 17 heures

Contact:

Musée de la Banque nationale de Belgique

rue Montagne aux Herbes Potagères, 57

1000 Bruxelles

Tél. 32 2 221 22 06

museum@nbb.be

www.nbbmuseum.be