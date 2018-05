Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Annonce des résultats au 31 mars 2018 . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA :

Annonce des résultats au 31 mars 2018 Genève, le 08 mai 2018 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2018 selon le principe de l'image fidèle. La Banque présente un résultat opérationnel positif de CHF 310'357 pour les trois premiers mois de l'année 2018 contre un résultat opérationnel de CHF 372'196 au 31 mars 2017. Le total des revenus s'est élevé à CHF 2,77 millions au 31 mars 2018 contre CHF 2,89 millions au 31 mars 2017, en diminution de CHF 0,12 million essentiellement dû au résultat sur les opérations de négoce en baisse de CHF 0,79 million. Le total du résultat des opérations d'intérêts a augmenté de CHF 0,77 million pour les trois premiers mois de l'année 2018 et le résultat des opérations de commissions et des prestations de services est en baisse de CHF 0,09 million. Les charges d'exploitation sont en baisse passant de CHF 2,5 millions au premier trimestre 2017 à CHF 2,4 millions pour le premier trimestre 2018. Après prise en compte des produits extraordinaires et des impôts, la Banque présente un résultat net positif de CHF 247'357 au 31 mars 2018, contre un résultat net positif de CHF 309'196 au 31 mars 2017. Le total du bilan est en baisse de 17,5% et s'inscrit à CHF 216,8 millions au 31 mars 2018 contre CHF 262,7 millions au 31 décembre 2017, en raison du réinvestissement du cash sur les dépôts de la clientèle. Au 31 mars 2018, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 948 millions, soit une augmentation des masses sous gestion de CHF 9 millions durant le 1er trimestre 2018 essentiellement due aux apports nets. Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 62,3 millions démontrant une solide assise financière et un excédent de fonds propres très significatif selon les exigences de Bâle III. Le ratio Tier 1 est de 62,6% au 31 mars 2018. COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE (en francs suisses) 31.03.2018 31.03.2017 Ecarts Résultat des opérations d'intérêts 1'418'875 651'141 767'734 Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 1'010'536 1'101'196 -90'660 Résultat des opérations de négoce 342'322 1'135'439 -793'117 Sous-total Revenus 2'771'733 2'887'776 -116'043 Autres résultats ordinaires 693 375 318 Charges d'exploitation -2'433'829 -2'495'905 62'076 Amortissements, corrections de valeur -28'240 -20'050 -8'190 Résultat opérationnel 310'357 372'196 -61'839 Produits extraordinaires - - - Impôts -63'000 -63'000 - Résultat net 247'357 309'196 -61'839 La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter : Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Directeur Général

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch Annonce des résultats au 31 mars 2018



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Banque Profil de Gestion via Globenewswire