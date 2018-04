Banque Profil de Gestion : Convocation à l'Assemblée générale ordinaire 2018 des actionnaires de Banque Profil de Gestion SA

1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels au 31 décembre 2017 Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2017. 2 Décharge aux membres du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de donner pleine décharge aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2017. 3 Décision relative à l'affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2017 Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale le versement de dividendes pour un montant de CHF 1'729'849 correspondant au bénéfice de l'exercice 2017. 4 Élections au Conseil d'administration et au Comité de rémunération 4.1 Membres du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an, des personnes suivantes : Monsieur Nicolò Angileri

Madame Geneviève Berclaz

Monsieur Fabio Candeli Monsieur Ivan Mazuranic n'ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat, le Conseil d'administration propose la nomination de Monsieur Fulvio Pelli. 4.2 Président du Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection de Monsieur Fulvio Pelli en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an. 4.3 Membres du Comité de rémunération Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale :

- l'élection, en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an, de Monsieur Fulvio Pelli;

- la réélection, en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an, de Monsieur Fabio Candeli. 5 Élection du représentant indépendant Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale l'élection de BFGB SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante. 6 Élection de l'organe de révision Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA en qualité d'organe de révision statutaire pour un mandat qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire suivante.

7 Membre de la Direction Générale Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver la nomination de M. Lorenzo Trentini en tant que membre de la Direction Générale. 8 Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction Générale 8.1 Conseil d'administration Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération globale du Conseil d'administration d'un montant maximal de CHF 280'000.- (hors charges) pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019. 8.2 Direction Générale Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver la rémunération globale des membres de la Direction Générale d'un montant maximal de CHF 750'000.- pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2019.

Le Conseil d'administration propose également que soit attribué un bonus d'un montant de CHF 50'000.- à la Directrice Générale. * * * Informations Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée générale doivent solliciter une carte d'accès à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'ici au 13 avril 2018 à midi à l'adresse suivante :

Banque Profil de Gestion SA - Cours de Rive 11 - Case postale 3668 - 1211 Genève 3

La carte d'accès est remise sur présentation d'une attestation de blocage des actions concernées auprès d'un établissement assujetti à la Loi fédérale sur les banques ; ceci est également valable pour les actions déposées à la Banque Profil de Gestion SA. Aucune carte d'accès ne sera remise le jour même de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires empêchés de participer personnellement à l'Assemblée Générale peuvent se faire représenter par une personne de leur choix ou par le représentant indépendant, au moyen de la procuration jointe à la carte d'accès. Le représentant indépendant pour l'Assemblée Générale est Baker Tilly Spiess SA, Rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève, à l'attention de Monsieur David Bueche. La procuration munie des instructions nécessaires et de la carte d'accès doivent lui être envoyées directement par l'actionnaire.

Le rapport annuel, le rapport de rémunération et les rapports de révision pour l'exercice 2017 sont à la disposition des actionnaires dès le 3 avril 2018 au siège de la Banque, ou peuvent être consultés sur Internet à l'adresse suivante : www.bpdg.ch/fr/relations-investisseurs#publications Octroi par voie électronique des pouvoirs et instructions au représentant indépendant Les actionnaires ont la possibilité d'octroyer des pouvoirs et des instructions au représentant indépendant par la voie électronique, à l'adresse suivante : www.sherpany.com/bpdg. Les codes d'accès à cette plateforme seront envoyés aux actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée générale et qui sollicitent une carte d'accès. Les actionnaires peuvent ainsi décider de participer personnellement à l'Assemblée Générale, d'être représentés soit par un tiers soit par le représentant indépendant, ou de voter par voie électronique. La participation par voie électronique, respectivement tout changement aux instructions transmises par voie électronique, sont possibles jusqu'au dimanche 22 avril 2018, à minuit. L'actionnaire qui vote par voie électronique ne peut pas participer personnellement ou être représenté par un tiers à l'Assemblée Générale. Il peut toutefois renoncer pour des raisons pratiques, au plus tard jusqu'au vendredi 20 avril 2018 à midi, à utiliser le vote par voie électronique en faveur d'une participation en personne ou d'une représentation par un tiers. Genève, le 3 avril 2018

BANQUE PROFIL DE GESTION SA

Le Conseil d'administration