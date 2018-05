BARBARA BUI : a réduit sa perte opérationnelle courante en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barbara Bui a accusé en 2017 une perte nette de 2,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 0,5 million en 2016. La perte opérationnelle de la maison de luxe s'est établie à 1,5 million d'euros contre une perte de 3,1 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de Barbara Bui a baissé de 27% à 13,665 millions en raison de la fermeture des boutiques en propres aux Etats-Unis. Le travail engagé, par le groupe sur l'assainissement de son réseau Retail, commence à porter ses fruits, assure la société.Ainsi, Barbara Bui enregistre une progression du chiffre d'affaires Retail de 11% à périmètre constant sur l'ensemble de l'année 2017.Dans un environnement économique toujours complexe, le groupe s'est engagé dans une mutation visant à se recentrer sur ses activités les plus rentables et à s'adapter à la mutation du secteur en s'appuyant sur un développement digital.C'est ainsi que le groupe a lancé son nouveau site internet au deuxième semestre 2017, afin notamment, d'être réactif à la demande client.Dans le but de financer un programme de communication, ainsi que le développement de sa e-boutique, Barbara Bui a décidé de vendre un actif significatif. Cette opération devrait être constatée sur l'exercice 2018.