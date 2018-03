CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2017

En millions d'euros 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires 13,7 18,9 -27,7% - Activité Retail (Boutiques) 5,7 6,4 -12,0% - Activité Wholesale (Diffusion) 8,0 12,5 -35,8%



Le Groupe Barbara Bui a réalisé sur l'année 2017 un chiffre d'affaires de 13,7 M€ en repli de 27,7% par rapport à l'an passé, dont une partie s'explique mécaniquement par la fermeture de certaines boutiques.

A périmètre constant, l'activité Retail (Boutiques) poursuit sa croissance initiée au 1er semestre 2017 (+7%) et termine l'exercice avec une progression de 11% par rapport à 2016. Cette dynamique de l'activité Retail sur 2017 confirme la pertinence de la politique du Groupe Barbara Bui, visant à se concentrer sur ses points de ventes les plus rentables.

Dans une situation géopolitique contrastée, le Groupe a maintenu sa gestion prudente sur les zones à risques, afin d'être moins exposé aux encours clients. Sur l'année 2017, l'activité Wholesale (Diffusion) a marqué le pas et s'achève avec un niveau de chiffre d'affaires de – 35,8% par rapport à l'année dernière.

PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Le Groupe a poursuivi en 2017 son plan d'action visant à se recentrer sur ses boutiques les plus rentables, tout en augmentant son niveau d'exigence sur son segment Diffusion auprès de certains marchés géopolitiques plus complexes.

Le marché digital reste un axe stratégique important pour le Groupe Barbara Bui, dont la nouvelle version de sa e-boutique est en ligne depuis le 1er juillet 2017. La progression en termes de chiffre d'affaires devrait commencer à porter ses fruits au cours de l'année 2018.

Barbara Bui reste confiant dans ses fondamentaux, son savoir-faire, sa capacité d'adaptation et sa politique de gestion rigoureuse.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

