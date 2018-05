Barbara Bui : RÉSULTATS ANNUELS 2017

Principaux indicateurs

En K€ 2017(1) 2016 Variation

Chiffre d'affaires 13 665 18 723 -5 057 Marge Brute 9 239 11 051 -1 812 Taux de marge brute 67,6% 59% +8,6 pts Résultat opérationnel courant -1 541 -3 150 +1 609 Résultat opérationnel -1 543 1 077 -2 620 Résultat net part du Groupe -2 441 505 -2 946

Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 5 avril 2018.

PROGRESSION DE L'ACTIVITE RETAIL A PERIMETRE CONSTANT

Le travail engagé, par le Groupe Barbara Bui, sur l'assainissement de son réseau Retail, commence à porter ses fruits. Ainsi, le Groupe enregistre une progression du chiffre d'affaires Retail de 11% à périmètre constant sur l'ensemble de l'année 2017.

Au total la baisse de 27% du chiffre d'affaires publié en 2017 est due essentiellement à la fermeture des boutiques en propres aux Etats-Unis.

Dans une situation géopolitique contrastée, le Groupe a maintenu sa gestion prudente sur les zones à risques, afin d'être moins exposé aux encours clients. Sur l'année 2017, l'activité Wholesale (Diffusion) s'achève avec un niveau de chiffre d'affaires de – 35,8% par rapport à l'année dernière.

TAUX DE MARGE BRUTE : + 8,6 POINTS

Les efforts engagés, par le Groupe Barbara Bui, sur la maîtrise des dépenses de production et le mix-produits ont portés leurs fruits sur l'année 2017. A fin décembre 2017, le taux de marge brute affiche une très belle progression à hauteur de 67,6%, soit une augmentation de 8,6 points par rapport à l'exercice précédent.

UNE MAITRISE DES DEPENSES

Le Groupe Barbara Bui a poursuivi sa politique de gestion rigoureuse, réduisant ainsi la perte opérationnelle courante pour moitié.

Ainsi, le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à - 1,5 M€ contre - 3,1 M€ au 31 décembre 2016.

Le résultat net part du groupe a été impacté par un taux de change défavorable du dollar, s'établit ainsi à - 2,4 M€ contre + 0,5 M€ en 2016.

UN GROUPE PEU ENDETTÉ

Le Groupe présente des fonds propres à hauteur de 4,55 M€ accompagnés d'une trésorerie disponible positive de 0,8 M€. Les dettes financières s'élèvent à 2,1 M€ en baisse de 19% par rapport l'année précédente.

PERSPECTIVES ET STRATEGIE

Dans un environnement économique toujours complexe, le Groupe s'est engagé dans une mutation visant à se recentrer sur ses activités les plus rentables et à s'adapter à la mutation du secteur en s'appuyant sur un développement digital.

C'est ainsi que le groupe Barbara Bui a lancé son nouveau site internet au 2ème semestre 2017, afin notamment, d'être réactif à la demande client.

Dans le but de financer un programme de communication, ainsi que le développement de sa e-boutique, Barbara Bui Sa a décidé de vendre un actif significatif.

Cette opération devrait être constatée sur l'exercice 2018.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel au 31 décembre 2017.

Les comptes ont été certifiés sans réserve en attirant l'attention sur le paragraphe 2.1 des comptes consolidés.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Corporate / Finance et sur le site www.actusnews.com.

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

BARBARA BUI

William Halimi

Président-Directeur Général

Tél. 01 44 59 94 00

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant

Analystes / investisseurs

Tél. 01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

