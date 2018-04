BARCLAYS : Jefferies passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 205 pence à 265 pence sur Barclays. Le bureau d’études justifie sa décision par l’accord trouvé aux Etats-Unis dans un dossier lié aux subprimes, la perspective d’un retour aux actionnaires plus généreux qu’anticipé et sa conviction que les investisseurs sont plus disposés à s’intéresser aux résultats attendus en 2020. Le broker anticipe un bénéfice par action de 27 pence, un dividende par action de 9,4 pence et 4,4 milliards de livres de capital excédentaire.