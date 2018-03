Barclays : Sherborne pointe son nez au capital

19/03/2018 | 11:13

L'action Barclays gagne près de 4% ce lundi à la Bourse de Londres alors que l'investisseur activiste Sherborne a annoncé avoir pris une participation supérieure à 5% au sein de la banque britannique.



Dans un document réglementaire, Sherborne a indiqué ce matin avoir acquis 5,16% des droits de vote de Barclays.



Barclays a réagi ce matin en publiant par un communiqué dans lequel le groupe souhaite la bienvenue à ce nouvel actionnaire, avec qui il dit vouloir établir le dialogue 'comme avec tous ses actionnaires'.



Basé à New York, Sherborne Investors se présente comme un fonds d'investissement spécialise dans le redressement d'entreprise et qui cible des sociétés américaines et européennes cotées ayant sous-performé le marché en raison de problèmes opérationnels.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.