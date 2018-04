Barclays : en perte au 1er trimestre sur des charges

26/04/2018 | 10:45

Barclays affiche une perte avant impôt de 236 millions de livres sterling pour le premier trimestre, contre un profit de l'ordre de 1,7 milliard un an auparavant, sous le poids de charges liées notamment au dossier des titres hypothécaires résidentiels aux Etats-Unis.



En excluant les charges exceptionnelles, le profit imposable de la banque britannique a progressé de 1%, à la faveur d'une diminution des charges pour dépréciations de crédit, ainsi que d'une amélioration de l'économie américaine.



Les charges non récurrentes qui ont grevé les comptes de la période ont aussi réduit le ratio de solvabilité CET1 à 12,7% à fin mars, mais Barclays se déclare confiant dans un retour aux environs de 13% 'en temps voulus'.



