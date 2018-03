Barclays : paiera 2 milliards de dollars aux USA dans un dossier lié aux subprimes

Le département a précisé dans un communiqué que la banque britannique avait trompé les investisseurs sur la qualité des prêts auxquels étaient adossés ces titres et s'était rendue coupable d'actes de fraude postale et bancaire. Barclays conteste ces accusations, précise le département de la Justice.

Cet accord à l'amiable règle le plus important litige de la première banque britannique aux Etats-Unis et pourrait rassurer les investisseurs qui s'attendaient à une amende plus lourde.

A la Bourse de Londres, l'action Barclays gagnait 0,05% vers 14h05 GMT alors que l'indice FTSE 100 progressait de 0,24%.

"Je suis satisfait que nous ayons pu parvenir à un arrangement juste et mesuré avec le ministère de la Justice. Depuis le début, l'équipe de direction a fait du règlement de ces questions historiques de manière opportune et appropriée quand c'était possible une priorité", a déclaré le directeur général de Barclays, Jes Staley.

La banque a dit que le paiement de l'amende affecterait son ratio de fonds propres "core", qui mesure sa solidité financière, à hauteur de 0,45 point de pourcentage.

(Lawrence White et Makini Brice, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FTSE 100 INDEX 0.28% 7234.11 -5.90%