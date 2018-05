GB/Qatar: abandon des charges contre Barclays et sa filiale

Londres (awp/afp) - La justice britannique a décidé lundi d'abandonner les charges contre Barclays et sa filiale Barclays Bank pour fraude lors de levées de fonds auprès du Qatar en 2008, un revers pour le Serious Fraud Office, a annoncé la banque.

Le tribunal londonien de Southwark "a aujourd'hui rejeté toutes les accusations portées par le Serious Fraud Office (SFO) contre Barclays PLC et Barclays Bank PLC concernant des questions soulevées dans le cadre des levées de fonds de Barclays en 2008", a indiqué la banque.

C'est un revers pour le SFO, l'office national de lutte contre la délinquance financière au Royaume-Uni, qui enquête sur cette affaire depuis plus de cinq ans .

"Le SFO cherchera probablement à rétablir ces accusations en demandant à un juge de la Haute Cour de relancer la procédure par une nouvelle inculpation pour les mêmes charges", a toutefois indiqué Barclays dans son communiqué, un commentaire jugé "exact" par le SFO, interrogé par l'AFP mais qui n'a pas souhaité en dire davantage.

Lors de la crise financière en 2008, Barclays avait levé près de 12 milliards de livres auprès de différents investisseurs au Moyen-Orient, y compris du fonds souverain du Qatar, afin d'éviter d'avoir à susciter l'aide de l'Etat britannique. A la même époque, les banques britanniques RBS et Lloyds Banking Group avaient été majoritairement ou partiellement nationalisées.

Dans le même temps, Barclays avait consenti un prêt de 3 milliards de dollars à l'Etat du Qatar.

En expliquant ses poursuites en février dernier, le SFO avait accusé Barclays et Barclays Bank de "fraude" à cette occasion, soulignant que ce prêt avait été accordé en l'échange de l'aide financière obtenue via la levée de fonds.

Barclays PLC et sa filiale Barclays Bank devaient être jugés en janvier 2019, lors d'un procès où doivent aussi comparaître pour fraude quatre anciens dirigeants de Barclays, dont John Varley, directeur général de 2004 à 2010.

Il s'agira du tout premier procès pénal au Royaume-Uni à l'encontre de hauts responsables bancaires pour des faits remontant à la crise financière internationale.

La décision de justice prise lundi concerne uniquement les charges retenues contre Barclays PLC et Barclays Bank PLC.

Barclays Bank PLC propose des services financiers (pour particuliers, entreprises et investisseurs) en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient notamment, et détient surtout la licence bancaire autorisant la banque à proposer ses services au Royaume-Uni.

afp/rp